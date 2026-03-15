Premios Óscar 2026: éstas son las opciones gratuitas en EEUU para ver la gala este domingo

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La organización de los Premios de la Academia ha dispuesto una logística de transmisión orientada a captar la audiencia digital para la ceremonia que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Con el fin de facilitar el acceso ante la caída del consumo de televisión por cable tradicional, la gala de los Óscar 2026 contará con alternativas de visualización gratuita en Estados Unidos, además de una cobertura extendida en plataformas y redes sociales.

La programación oficial iniciará a las 6:30 p. m. (hora del Este) con la alfombra roja, mientras que la entrega de estatuillas arrancará a las 7:00 p. m.

Por su parte, el presentador de la gala, Conan O’Brien, se refirió al tono que buscará imprimirle a la ceremonia durante los ensayos previos en el Teatro Dolby:

"El cine es una experiencia compartida y este domingo queremos que esa sensación se traslade a cada pantalla, ya sea en una televisión tradicional o en un dispositivo móvil en cualquier parte del país".

Métodos de acceso y visualización sin costo

Para los residentes en territorio estadounidense que no poseen servicios de suscripción, existen métodos legales para sintonizar el evento. El uso de antenas digitales permite captar la señal de ABC en alta definición sin costo mensual.

Asimismo, plataformas de televisión en vivo como FuboTV, YouTube TV y DirecTV Stream ofrecen periodos de prueba gratuitos que incluyen el canal emisor.

Por su parte, la Academia transmitirá el despliegue previo a través de sus canales oficiales en YouTube, TikTok y X de manera abierta para todo el público.

La jornada incluirá presentaciones musicales en vivo de todos los artistas nominados en la categoría de Mejor Canción Original.

Por su parte, la presidenta de la institución, Janet Yang, enfatizó la necesidad de ampliar los canales de difusión para conectar con los espectadores:

"Nuestra meta es que la excelencia cinematográfica llegue a la mayor cantidad de personas posible, adaptándonos a las nuevas formas en que el público consume contenido"

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