La fiebre del K-pop llega a los Oscar con ‘Demon Hunters’ y un duelo musical frente a ‘Sinners’

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La música y el cine asiático tendrán un espacio destacado en la próxima ceremonia de los Premios Oscar. La película KPop Demon Hunters se ha convertido en una de las producciones más comentadas de la temporada al recibir nominaciones importantes y protagonizar un momento especial dentro de la gala. La cinta, que mezcla animación, fantasía y cultura pop coreana, ha sido reconocida por su impacto global y por el éxito de su banda sonora.

La Academia anunció que la ceremonia incluirá celebraciones inspiradas en esta producción y en otras películas destacadas del año, reflejando cómo el cine contemporáneo combina música, narrativa y fenómenos culturales que trascienden fronteras.

‘KPop Demon Hunters’, el fenómeno del K-pop que llegó a los Oscar

La película animada KPop Demon Hunters, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se ha posicionado como una de las sorpresas de la temporada. La historia sigue a un grupo ficticio de chicas K-pop que, además de triunfar en los escenarios, combaten fuerzas sobrenaturales utilizando la música como su arma principal.

El filme obtuvo nominaciones al Oscar en dos categorías: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el tema “Golden”. La canción, interpretada por las vocalistas que dan vida al grupo ficticio Huntr/x, se convirtió en un éxito internacional y encabezó listas musicales en varios países.

Otras películas protagonistas de la gala

Además del fenómeno musical coreano, la ceremonia también destacará la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, una de las producciones más nominadas del año. La cinta lidera las candidaturas con un número récord de nominaciones y competirá en categorías principales como Mejor Película, Dirección y varias interpretaciones.

Dentro del apartado musical, la canción “I Lied To You”, parte de la banda sonora de Sinners, también compite por el Oscar a Mejor Canción Original, enfrentándose precisamente al tema “Golden” de KPop Demon Hunters. Este duelo musical será uno de los momentos más esperados de la ceremonia.

Un homenaje a la música dentro del cine

Los productores de la ceremonia adelantaron que el espectáculo incluirá presentaciones inspiradas en ambas películas. En el caso de KPop Demon Hunters, el número musical combinará la interpretación del tema nominado con elementos culturales coreanos, incluyendo instrumentos tradicionales y coreografía especial.

Este tipo de segmentos busca resaltar cómo la música se ha convertido en un elemento clave para contar historias en el cine contemporáneo. La Academia considera que tanto KPop Demon Hunters como Sinners representan dos de los fenómenos culturales más influyentes del año dentro de la industria cinematográfica.

El impacto global del K-pop en Hollywood

El reconocimiento de KPop Demon Hunters en los Oscar refleja el creciente impacto del K-pop y la cultura coreana en el entretenimiento global. En los últimos años, el género musical ha trascendido la industria musical para influir en el cine, la televisión y la animación internacional.

La presencia de esta producción en la ceremonia demuestra que la industria de Hollywood continúa abriéndose a historias y sonidos provenientes de otras culturas, consolidando el K-pop como una fuerza creativa capaz de conquistar tanto las listas musicales como las premiaciones más importantes del cine.

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