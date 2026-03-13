Chepa Candela: El Gustavo Dudamel anda más mono que “King Kong”…

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¡Feliz viernes 13!... ¡Suuustooo!… Una vez más, ¡heme aquí!, ¡fajada! como las buenas para llevarles, como siempre, la tan esperada ración chismográfica que diariamente los pone cara a cara con todo lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en la “fauna farandulera” de este país y zonas circunvecinas, en donde los chismes, tramoyas, tretas, bretes y brollos, no pueden faltar ¡jamás!…

Félix Farías

Yyy como para echárselos con pelos, señales y yerbas aromáticas, para eso me tienen aquí. Inmediatamente paso a contarles que el FÉLIX FARÍAS – Presidente de la Organización Miss & Mister Turismo Venezuela – decidió este año rasgarse las vestiduras, y asumió darse con todo en materia de certámenes de belleza para roncarle en la cueva a más de uno… ¡Sin querer, queriendo! Me enteré de que el susodicho apareció y dijo que iba a subir el nivel de sus competencias y, en consecuencia, se medirá con el “Caballero Universal”, el “Mister Venezuela”, el “Reinas y Reyes de Venezuela” y otra pila de contiendas que durante “tutto” el año dan mucha tela para cortar y agua para beber… El caso es que el personaje en cuestión “espepitó” que en el renglón de las misses va como viento en popa (es decir: ¡chévere, cambur!), ya que sus candidatas (en los más de 20 años que tiene el concurso) se han batido un champú en certámenes nacionales e internacionales haciendo buen eco de sus nombres, y si no me creen, pregúntenle a la Diana Silva, a la Stephany Abasali, a la Silvia Maestre y otra tanda de mujeres que formaron parte de este “cacareado” espectáculo… ¡Peeeerooo!... No todo es color de rosa... En materia masculina el caldo a veces ha puesto morao, y hasta ahora los hombres, masculinos, de pelo en pecho, no han logrado destacar naiboa con papelón… ¿Por qué? ¡Sabrá Pepe!... Lo único que sé es que el Farías quiere soplarse el cogote durante este 2026, y en consecuencia, compró una supermoto 0 kilómetros para regalársela como premio al “papachongo” ganador… ¡Dígase!... Quiere emular esa época dorada del “Mister Venezuela”, donde los campeones se ganaban una camioneta o un vehículo de dos ruedas… ¿Qué talco?... Ahora me pregunto yo, ¿con este regalote, logrará el Félix un buen casting masculino? ¿Félix se pondrá? ¡Félix de la alegría! ¿Teniendo a un Mister de alto nivel y envergadura? ¿Este concurso pondrá a temblar a otros? ¡Amanecerá y veremos!

Gustavo Dudamel

Yyy, variando el cotilleo, les cuento que el GUSTAVO DUDAMEL está más mono que “King Kong” porque participará en el Festival Internacional de Edimburgo 2026… Y ustedes se preguntarán: ¿con qué se come eso?... ¡Pues! Les bato que el mentado Festival (programado entre el 7 y 30 de agosto) es uno de los más “chic” del globo terráqueo y reunirá a más de 2 mil artistas de alto rango en áreas de danza, teatro, música y ópera, en unas 147 actuaciones, y nuestro artista criollo visitará ese lado del mapa ¡nada más y nada menos! que con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles… Aunque cuentan cercanos y afectos al “peluo” personaje, que el hombre ique anda variante con las emociones; y es que en momentos ríe a carcajadas de la alegría y en segundos llora a bemba suelta porque esta es su última gira con la Filarmónica de Los Ángeles; es decir, entregará el coroto porque después de ese show se dedicará de lleno a la dirección de la Filarmónica de Nueva York, sitial en donde le ofrecieron un contrato más jugoso y sustancioso… ¿Malo? ¡Malo no es!...

César Dos Santos

Yyy antes de marcar la milla (para disfrutar de un suculento fin de semana), les bato que el día de mañana (sábado 14 de marzo) el fotógrafo venezolano, CÉSAR DOS SANTOS, llevará a cabo una de sus sesiones secretas inspiradas en los signos del zodiaco; proyecto en donde él muestra por todo lo alto a reconocidas figuras de este mundillo rosa, pero siempre trata de mantener en silencio quién es la protagonista de tal historia, hasta que hace su gran bulla de develación con sus acostumbrados ¡bombos y platillos!… ¡Así que ya saben!... No vayan a molestar a “Dos Santito”, y mucho menos vayan a stalkearlo para curiosear con quién será la cosa. Recuerden que hombre precavido vale por dos, y él ya se aseguró de cuidar su plan de producción para que los salios y abusadores de este medio no sepan que estará con Mandy Meza… ¡Ups! ¿Se me fue el yoyo?… ¡Adiós!...

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