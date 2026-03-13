Thalía lanzará pronto un nuevo álbum centrado en la cumbia

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Thalía vuelve a la música tras anunciar el lanzamiento de un nuevo disco el próximo 17 de abril titulado ‘Todo suena mejor en cumbia’, cuyo primer sencillo, ‘Boomerang’, se estrenó ayer.

La artista mexicana busca diversificar sus ritmos musicales, probando suerte con la cumbia, como la vimos cantando ‘Ojitos mexicanos’ o ‘Dancing Queen’, temas que interpretó en la reciente edición de Premio Lo Nuestro, y su colaboración con Los Ángeles Azules ‘Yo me lo busqué’.

Su nuevo tema ‘Boomerang’ construye una narrativa sobre esos amores que dejan una marca imposible de ignorar. La canción retrata ese vínculo que, incluso después de la distancia o el intento de seguir adelante, permanece presente de alguna forma, indica un comunicado de la artista. El tema llega acompañado de un video que “convierte la metáfora del ‘Boomerang’ en una imagen clara: hay amores que, por más lejos que parezcan, siempre encuentran la forma de volver”.

Este año promete ser muy productivo para Thalía, pues Además de su nuevo álbum, la cantante también será reconocida el 29 de abril en el Hollywood Palladium con el Icon Award en la gala Billboard Women in Music por sus más de tres décadas de trayectoria.

