De galán de telenovelas a una vida lejos de las pantallas: el inesperado giro que atraviesa Marco Méndez

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Hubo un tiempo en que el nombre de Marco Méndez aparecía con frecuencia en los créditos de las telenovelas más populares de México. Su imagen de galán, sumada a su presencia constante en producciones exitosas, lo convirtió en uno de los rostros reconocibles de la televisión.

Pero la industria del entretenimiento puede cambiar rápidamente. Hoy, el actor vive una etapa distinta, lejos de los reflectores y más cerca del campo, donde encontró una nueva forma de estabilidad económica mientras espera la oportunidad de regresar a la pantalla.

Del estrellato televisivo a una nueva vida en el campo

Durante varios años, Marco Méndez fue parte de producciones televisivas que marcaron época en los melodramas mexicanos. Su presencia en telenovelas lo posicionó como uno de los galanes más conocidos de su generación, compartiendo escena con actrices y actores de gran trayectoria.

Sin embargo, con el paso del tiempo los proyectos comenzaron a reducirse, una situación común para muchos actores dentro de una industria altamente competitiva. Ante esa realidad, Méndez decidió explorar otras opciones fuera del mundo del espectáculo.

Fue así como volvió a sus raíces en Michoacán, donde su familia mantiene tradición en el cultivo de aguacate. Allí encontró no solo una nueva fuente de ingresos, sino también una actividad que asegura disfrutar y que le ha permitido mantenerse económicamente estable.

El romance que lo puso en el centro de la farándula

Además de su carrera profesional, la vida sentimental de Marco Méndez también fue tema de conversación en la prensa del espectáculo, especialmente por su relación con la actriz Ariadne Díaz.

La pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela Muchachitas como tú en 2007. La química entre ambos traspasó la pantalla y pronto comenzaron una relación que captó la atención del público y los medios.

El romance duró aproximadamente tres años. Durante ese tiempo se convirtieron en una de las parejas jóvenes más comentadas del medio artístico. Finalmente, la relación terminó de manera tranquila, sin escándalos públicos, y ambos continuaron con sus respectivos proyectos profesionales.

Un amor estable lejos del espectáculo

Después de su mediática relación con Ariadne Díaz, el actor decidió mantener su vida sentimental fuera del foco público. Actualmente mantiene una relación con una mujer que no pertenece al mundo del entretenimiento.

Según ha revelado en entrevistas, llevan más de una década juntos. Esta relación ha sido una etapa mucho más tranquila para el actor, quien ha preferido proteger su vida privada y mantenerla lejos de la exposición mediática.

Méndez también ha confesado que le gustaría formar una familia en algún momento, aunque prefiere que ese paso llegue de forma natural y sin presiones externas.

Un regreso a la televisión que no descarta

Aunque hoy su rutina está más ligada al trabajo en el campo, Marco Méndez no ha cerrado la puerta al mundo que lo hizo famoso. El actor ha dejado claro que sigue interesado en regresar a la televisión si aparece el proyecto adecuado.

Incluso ha enviado un mensaje directo a los productores, recordando que tiene experiencia trabajando con diversas casas productoras y que está listo para volver cuando se presente una oportunidad.

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