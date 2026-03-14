El misterio de los ojos azules de la hija de Lele Pons tiene explicación: la influencer revela el verdadero origen

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Desde que la influencer venezolana Lele Pons comenzó a compartir imágenes de su hija, la pequeña Eloísa Guaynaa Pons, un detalle no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales: el intenso color azul de sus ojos. Las publicaciones rápidamente despertaron una ola de comentarios y preguntas sobre el origen de ese rasgo.

Muchos seguidores se mostraban sorprendidos, ya que ni la influencer ni su esposo, el cantante puertorriqueño Guaynaa, tienen ojos tan claros. Ante la curiosidad que se multiplicaba en internet, la propia venezolana decidió aclarar el origen de esta característica que tanto ha llamado la atención.

La pregunta que se repetía en redes

Las fotografías y videos de la bebé comenzaron a circular con rapidez en plataformas digitales, acumulando miles de reacciones.

La sorpresa se debía a que los rasgos físicos de sus padres no parecían explicar de inmediato ese color de ojos. Esto llevó a algunos usuarios a especular.

La explicación que dio Lele Pons

Ante los comentarios, Lele Pons decidió explicó que el color de ojos de su hija tiene una explicación genética que proviene de la familia.

La influencer señaló que el rasgo viene de generaciones anteriores, particularmente de los abuelos. Aunque ni ella ni Guaynaa tengan los ojos tan claros, el gen estaba presente en su herencia familiar y terminó manifestándose en la pequeña.

Un rasgo que sorprendió incluso a los fans

El caso refleja cómo ciertos rasgos genéticos pueden permanecer ocultos durante generaciones hasta aparecer en un descendiente. En este caso, el gen relacionado con los ojos claros habría reaparecido en la bebé, dando como resultado el intenso tono azul que ha llamado la atención en redes.

Con la aclaratoria de Lele Pons, las especulaciones quedaron atrás. Lo que comenzó como un misterio para los seguidores terminó teniendo una explicación sencilla: la genética familiar que, en esta ocasión, decidió manifestarse con unos ojos azules que no pasan desapercibidos.

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