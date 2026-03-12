¿Se copió? Christian Nodal recibe acusaciones de plagio por su nuevo sencillo “Incompatibles”

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo sencillo de Christian Nodal, estrenado el pasado 5 de marzo, no solo escaló rápidamente en las plataformas musicales, sino que desató una tormenta de acusaciones que el propio artista ha tenido que enfrentar.

La frase que encendió la mecha

El problema surgió cuando los seguidores más atentos de Grupo Firme escucharon un fragmento del coro de "Incompatibles" que dice: "Si ya comprobamos que no somos compatibles / Una peda, una llorada y luego a lo que sigue". Inmediatamente, los compararon con una línea del éxito de la banda, "Me pierde por wey", donde se escucha: "Cuando son como usted / Una lloradita, una peda y la que siga".

Las redes sociales explotaron. Comentarios como "Siempre Eduin Caz, nunca Nodal" o "No voy a escuchar la canción para no darle regalías" comenzaron a viralizarse, mientras otros usuarios salían en defensa del intérprete de "Adiós amor" argumentando que se trata de frases comunes dentro del lenguaje del regional mexicano.

La postura de Ángela Aguilar: orgullo familiar

Mientras la polémica crecía, Ángela Aguilar utilizó su canal de difusión de WhatsApp para expresar su apoyo incondicional a su esposo. La cantante no solo celebró el lanzamiento de "Incompatibles", sino que destacó el trabajo en equipo entre Nodal y su padre.

"Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres", expresó. "Digo mis dos hombres porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué 'cute' fue verlos trabajar juntos", finalizó.

Grupo Firme guarda silencio

Hasta el momento, ni Grupo Firme ni ninguno de sus integrantes se han pronunciado sobre las acusaciones de plagio que circulan en redes. Tampoco existe ninguna demanda legal formal interpuesta por la agrupación contra el cantante sonorense.

Un éxito que trasciende la polémica

Mientras el debate continúa, "Incompatibles" sigue sumando reproducciones en plataformas digitales y posicionándose como uno de los temas más escuchados del momento. La canción, que algunos especulan estaría dedicada a una de sus exparejas —Cazzu o Belinda—, ha conectado con miles de personas que han vivido una ruptura amorosa.

