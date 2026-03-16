"No estoy en paz con lo que dije": Rosalía se disculpa tras polémicos comentarios sobre Picasso

Suscríbete a nuestros canales

La polémica estalló a principios de marzo. Durante una entrevista con la escritora argentina Mariana Enríquez, organizada por Spotify en Buenos Aires, Rosalía se refirió al complejo legado del pintor andaluz. "Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra", afirmó la intérprete de 'Lux'.

"Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto de su obra", añadió, desatando una tormenta en redes sociales.

El detonante: una historia de violencia silenciada

Lo que para muchos usuarios fue imperdonable no fue su aprecio por el arte de Picasso, sino la aparente minimización de los testimonios históricos que documentan el maltrato ejercido por el pintor contra varias mujeres a lo largo de su vida. Diversos registros biográficos señalan comportamientos crueles hacia figuras como Fernande Olivier, Olga Jojlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar y Françoise Gilot.

Gilot, quien fue pareja de Picasso entre 1943 y 1953, lo describió como una persona "muy cruel, sádico y despiadado con los demás y consigo mismo". La falta de referencia a estos antecedentes por parte de la cantante fue interpretada como una normalización de la violencia.

"Me he equivocado, tenéis razón"

A pesar de que su entorno le aconsejó no responder, Rosalía decidió enfrentar la controversia cara a cara con sus seguidores. En un video publicado en su cuenta de TikTok confesó: "No estoy en paz con lo que dije de Picasso".

"Es verdad que me he equivocado, tenéis razón. Gracias por decírmelo. Voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento", expresó.

La artista admitió su ignorancia sobre la magnitud de los hechos: "Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se dice de él. No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato". Y fue más allá: "Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación y si no supe empatizar con esas mujeres y esos testimonios".

Feminismo y presión mediática: "Me da miedo denominarme"

Aprovechando la oportunidad, Rosalía quiso zanjar también las dudas sobre su postura feminista, otro frente de críticas que la persigue desde el lanzamiento de su último álbum. "Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo", aseguró.

Explicó que su cautela al etiquetarse responde al temor de no estar a la altura: "Siento que me da miedo denominarme según de qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello". Pero fue tajante al afirmar que su compromiso es evidente en su obra: "La forma en la que vivo, escribo, performeo, canto, en la que hago música y quiero es muy feminista. Para mí es obvia mi posición feminista. A lo mejor para el resto no lo ha sido tanto".

Un mundo polarizado y el peso de opinar

La cantante reflexionó sobre la exigencia actual que enfrentan las figuras públicas para posicionarse en cada debate. "Hoy en día, si no te posicionas de manera clara, el mundo es muy polarizado, parece que si no dices claramente el lado en el que estás, estás en el otro".

Aclaró que su video no estaba dirigido a sus detractores, sino a quienes la apoyan incondicionalmente. "Lo hago para la gente que siempre está ahí. Y os doy las gracias por siempre estar ahí", concluyó.

Rosalía comienza esta misma semana en Lyon (Francia) la gira mundial de presentación de su disco 'Lux', que la llevará por Europa y América, incluidos dos conciertos en Lisboa los días 8 y 9 de abril. La polémica, al menos por ahora, parece haber quedado atrás.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube