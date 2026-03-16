¡Un drama sin fin! Nodal rompe el silencio y revela el motivo de la demanda contra Cazzu por su hija Inti

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Christian Nodal volvió a estar en el centro de la polémica, pero esta vez fue él mismo quien decidió dar la cara. Luego de su concierto en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco, el intérprete de "Adiós amor" atendió a la prensa y se refirió por primera vez de manera pública a la demanda que mantiene contra Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti.

La razón detrás de la demanda

Nodal explicó que el proceso legal que inició tiene un objetivo claro: establecer un régimen de manutención y visitas, pero también regular la exposición mediática de su hija de dos años.

"Yo la verdad todo el tema de mi hija lo estoy reservando para lo que ella decida hacer de grande, cuando cumpla la mayoría de edad. Va a tener 100% mi apoyo", expresó el cantante sonorense.

Pero sus palabras más contundentes llegaron cuando se refirió a la presencia de la pequeña en redes sociales. "La verdad estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes", declaró.

Nodal confirmó que el proceso ya fue aceptado en México y que está "por llegar a Argentina", donde reside Cazzu con la niña. "Es meramente para que se regule una manutención y se regulen las visitas. Verla, para empezar", añadió.

El trasfondo: una guerra mediática que viene de lejos

Las declaraciones de Nodal se producen en medio de un tenso escenario que se ha intensificado en las últimas semanas. Todo comenzó con el lanzamiento de la canción "Rosita" de Rauw Alejandro, donde una línea menciona: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal". La referencia desató la molestia de Cazzu, quien publicó un mensaje en su blog de Substack hablando de lo que describió como "crónica de un abandono".

En respuesta, Nodal utilizó su canal de difusión para acusar a su expareja de "indignación selectiva" y de utilizar a su hija como "escudo" mediático. "Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado, y precisamente por eso no debería utilizarse cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé", escribió entonces.

La "Ley Cazzu" y el futuro legal

Paralelamente al conflicto entre ambos artistas, en México se ha comenzado a hablar de una iniciativa legislativa conocida popularmente como "Ley Cazzu", que busca evitar que un padre ausente pueda bloquear trámites importantes de sus hijos, como viajes o documentos, cuando no participa activamente en la crianza.

Hasta el momento, ni Nodal ni Cazzu han dado más detalles sobre el proceso legal ni sobre cómo podría desarrollarse este nuevo capítulo en la relación que mantienen como padres de Inti. Lo único cierto es que, una vez más, la vida privada de los artistas se ha convertido en un espectáculo público, y la pequeña de dos años queda, sin quererlo, en el centro de la tormenta.

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