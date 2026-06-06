Escándalo

¡Suenan las campanas! Mariem Velasco dijo que sí a Chancellor: conoce los detalles aquí

Por Selene Rivera
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 12:30 am
¡Suenan las campanas! Mariem Velasco dijo que sí a Chancellor: conoce los detalles aquí
Foto: Cortesía

Este viernes 5 de junio de 2026, la modelo y Miss International 2018 Mariem Velazco, informó a todos sus seguidores que le dijo que sí a su novio, el futbolista también venezolano, Jhon Chancellor.

A través de sus redes sociales Velazco compartió una serie de imágenes del momento tan especial que vivió la feliz pareja.

"Dije que sí"

La modelo compartió un emotivo mensaje en compañía con las imágenes del momento justo en el que Chancellor le pide matrimonio.

"Gracias a Dios por la suerte de encontrarnos, dije que siiiiii, aún no lo creo", escribió la venezolana.

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