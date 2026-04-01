¡Super Mario Galaxy llega a Venezuela! Todo sobre el preestreno nacional con funciones en formato 4DX

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El circuito Cinex ha iniciado la proyección de "Super Mario Galaxy", marcando la llegada de la franquicia al país. La exhibición principal se concentra en los complejos de El Recreo y Tolón Fashion Mall, donde se ha dispuesto la tecnología 4DX.

Este sistema permite que la audiencia experimente de manera física los desplazamientos de cámara y las secuencias de acción mediante butacas con movimiento sincronizado y efectos de viento y vibración. Según la gerencia de la cadena, esta configuración busca replicar las mecánicas de gravedad cero que caracterizan al material original, ofreciendo una perspectiva técnica que complementa la narrativa visual de la cinta.

Disponibilidad de productos temáticos y puntos de venta

Junto al estreno de la película, Cinex ha integrado a sus áreas de confitería una línea de artículos coleccionables vinculados a la temática espacial de la producción.

Estos productos, que incluyen empaques de edición limitada, están disponibles de forma simultánea en todos los complejos del territorio nacional hasta agotarse la existencia.

La estrategia comercial apunta a los seguidores de la franquicia que buscan elementos de colección oficiales, los cuales han sido diseñados bajo los estándares de imagen de la distribuidora. "La intención es proporcionar un complemento físico a la asistencia en sala, permitiendo que el espectador adquiera piezas que forman parte de la campaña global del filme", señalaron representantes del departamento de mercadeo.

Acceso a boletería y plataformas digitales

La venta de entradas para las funciones de "Super Mario Galaxy" ya se encuentra operativa a través del página oficial Cinex.com.ve, así como en las taquillas físicas de los diversos centros comerciales.

La empresa ha optimizado sus canales digitales para gestionar la demanda de preventa, permitiendo a los usuarios seleccionar asientos y horarios con antelación. Con este estreno, Cinex refuerza su cartelera de entretenimiento familiar para el primer semestre de 2026, apostando por títulos de alto reconocimiento global que utilizan bandas sonoras orquestales y desarrollos visuales adaptados para la pantalla grande.

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