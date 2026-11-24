La noche final de la edición número 75 de Miss Universe comenzará este martes 24 de noviembre de 2026 con un despliegue musical lleno de identidad caribeña. Las artistas puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones unirán sus voces en el número de apertura que tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, bajo la dirección musical del maestro Cuco Peña.

Propuesta escénica



La Compañía de Turismo de Puerto Rico anunció este encuentro artístico mediante un comunicado oficial. Bajo el lema "Somos fuerza, somos voz", la propuesta escénica busca resaltar la capacidad de las mujeres alrededor del mundo y promover el orgullo por las raíces propias. Para este momento especial, el equipo creativo preparó una canción inédita cuya letra relata las historias, metas y vivencias de mujeres de distintas culturas. En la creación de este tema participaron los compositores Mario Rivera, José Matos Negrón y Eric Duars, junto al pianista y programador Ceferino Cabán.

Tres artistas, una noche especial



La elección de estas tres figuras reúne a distintas generaciones del arte en la isla. La India aporta su trayectoria de décadas como una de las máximas exponentes de la salsa internacional; Didi Romero representa el impulso de las nuevas figuras tras destacar en los teatros de Broadway; y Denise Quiñones suma su experiencia en la música y la actuación. Además, la presencia de Quiñones cobra un valor simbólico para el público local, pues regresa al escenario del concurso exactamente 25 años después de ganar la corona de Miss Universe 2001 en su tierra natal.

Detalles de la competencia final



La ceremonia final arrancará a las 07:00 p. m., hora local del Este. La producción general de la gala corre a cargo de Paco López, mientras que la conducción del evento recae sobre Mario López y R'Bonney Gabriel. En esta edición participan 116 candidatas (con el debut histórico de delegadas de Uganda y San Martín), pero solo 30 semifinalistas avanzarán al primer corte de la noche. Al cierre de la jornada, la mexicana Fátima Bosch entregará el título a su sucesora, quien lucirá la corona "El Resplandor del Legado Eterno", una pieza de oro blanco de 18 quilates con 3.150 diamantes que diseñó George Wittels junto a Maison d'OR. Con este evento, Puerto Rico ejerce como sede del certamen por cuarta ocasión en su historia, tras albergarlo en 1972, 2001 y 2002.

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