El Centro Comercial Líder será el escenario del Miss Universe Venezuela 2026 el próximo 3 de diciembre. En esa fecha, Clara Vegas Goetz, tras su paso por el certamen en Puerto Rico, le entregará la banda a la nueva reina que representará al país. La animadora Maite Delgado y José Andrés Padrón estarán a cargo de la conducción del evento.

Precios y venta de boletos

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas a través de la página web filmeevents.com. La organización dispuso dos categorías: la entrada VIP tiene un costo de 151 dólares, mientras que la VIP Platino se ubica en 189 dólares. Cada opción ofrece una ubicación y comodidades específicas, sujeto a la disponibilidad de cada localidad.

La competencia y el montaje

La edición de este año contará con una puesta en escena de gran formato y presentaciones musicales. El público podrá ver en vivo a las candidatas competir por la corona.

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