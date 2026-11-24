La cantante venezolana Natalia Díaz, conocida artísticamente como Naty Soprano, celebrará la llegada de la temporada decembrina con el recital "Una Noche de Paz", una propuesta escénica que subirá al telón el próximo viernes 18 de diciembre, a las 7:00 p. m., en la Sala de Teatro del Centro Cultural Chacao.

Acompañada de una banda en vivo y bajo la dirección musical de Sebas Iribarren, la intérprete propone un recorrido por la nostalgia a través de piezas emblemáticas de la Navidad tanto de Venezuela como del resto del mundo. El montaje fusionará estilos que van desde el swing, el pop contemporáneo y el canto lírico, hasta los ritmos festivos de la gaita zuliana y los aguinaldos tradicionales.

"La Navidad encierra tantos significados y la puedes vivir desde tantas ópticas, que con este recital queremos invitar al público a un viaje a esa Navidad que se disfruta, se siente y se vive. Esa Navidad tan venezolana que le dejamos al mundo con nuestra música y tradiciones, a través de canciones que, sin importar edades, conectarán almas", expresó la artista sobre el espectáculo.

Un repertorio entre clásicos globales y tradición venezolana

Concebido como una experiencia multisensorial que integra música, puesta en escena y cambios de vestuario, el concierto incluirá un variado repertorio diseñado para cantar en familia:

Clásicos internacionales: Jingle Bells , It's Beginning to Look a Lot Like Christmas , Santa Claus is Coming to Town , Last Christmas , All I Want for Christmas is You , Era Rodolfo el Reno , Noche de Paz y Feliz Navidad .

Tradición venezolana: Aguinaldo Venezolano, Corre Caballito, Niño Lindo, Mi Burrito Sabanero y un popurrí gaitero integrado por Sin Rencor, Onomatopeya y Amparito.

Vía nota de prensa.

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