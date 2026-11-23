La escena musical venezolana suma una nueva colaboración con el lanzamiento de 'El canto del Pichón', canción que reúne a Jeszi y Gualberto Ibarreto en una propuesta que combina tradición y sonidos contemporáneos. El sencillo representa un acercamiento entre dos generaciones de artistas y toma como punto de partida las raíces culturales del país.

Este estreno llega después de 'Bombillo', tema que mantuvo a Jeszi durante varias semanas en los primeros puestos de la cartelera radial nacional. En esta oportunidad, la cantante incorpora a su proyecto musical la participación de Ibarreto, reconocido como Patrimonio Cultural Viviente de Venezuela.

Una composición dedicada a Venezuela y su gente

El contenido de la canción gira alrededor de la identidad venezolana, la memoria colectiva y las aspiraciones de una juventud que busca abrirse camino sin desligarse de su historia. La letra también plantea una reflexión sobre la responsabilidad de preservar los aportes culturales de las generaciones anteriores.

Dentro de su propuesta sonora, 'El canto del Pichón' se identifica con el neo folclore, un estilo que incorpora elementos de la música tradicional venezolana desde una perspectiva contemporánea.

Los créditos de composición corresponden a Jeszi, Gualberto Ibarreto, Oscar Suárez y Moroni González, mientras que Juan Manuel La Concha estuvo a cargo de la producción musical.

El origen de la colaboración con Gualberto Ibarreto

La participación del intérprete surgió a partir de una propuesta que Jeszi le presentó cuando tuvo la oportunidad de conocerlo. En aquel encuentro, la cantautora le manifestó su interés en crear una pieza diferente a las que formaban parte de su repertorio y le preguntó si quería acompañarla en la grabación.

La respuesta fue positiva y ambos comenzaron a trabajar en una canción concebida como un reconocimiento a la trayectoria del músico y a su contribución a la cultura nacional.

El nombre del sencillo también está relacionado con el apodo de Ibarreto, conocido como 'El Pichón'. Jeszi explicó que la denominación surgió como un regalo de la juventud para el artista.

El sencillo llega acompañado de un videoclip

El lanzamiento incluye una producción audiovisual rodada en Caracas, bajo la dirección de LUИA. Osiel López y Moroni González asumieron la producción del material, que contó con el respaldo de Habeatat y HangarStudios.

Con este video, la artista amplía la presentación de una canción cuyo concepto está relacionado con la cultura y la identidad venezolana.

Jeszi trabaja en su primer álbum

Mientras promociona este sencillo, la cantautora avanza en la preproducción de su primer álbum de estudio. El disco será el siguiente paso después de su EP 'Lo que nos contó el mar', trabajo con el que comenzó a presentar su propuesta musical al público.

La artista continúa desarrollando un estilo en el que incorpora sonidos venezolanos y elementos de otras corrientes musicales, una línea que también está presente en su reciente colaboración con Gualberto Ibarreto.

'El canto del Pichón' ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música. Por su parte, el videoclip oficial puede encontrarse en YouTube.

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