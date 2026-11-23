Dejar el país de origen para perseguir nuevas oportunidades puede convertirse en una de las decisiones más trascendentales de la vida. Aunque muchas veces representa el comienzo de una etapa llena de éxitos y experiencias, también supone despedirse de las costumbres, los afectos y esos pequeños momentos cotidianos que difícilmente pueden recuperarse. Sobre esa realidad habló Catherine Fulop durante una entrevista en Shirley Radio, donde compartió una de las facetas más personales de su historia como emigrante venezolana.

En su participación en la sección Vidas que merecen ser escuchadas, la actriz, modelo y presentadora recordó cómo nació su deseo de viajar a Argentina, el país donde finalmente desarrolló buena parte de su trayectoria profesional y construyó su familia. Sin embargo, detrás de esa historia de oportunidades también existe una nostalgia que sigue acompañándola: la distancia de Venezuela y de las personas que forman parte de su vida.

El sueño de llegar a Argentina comenzó desde su infancia

Catherine contó que su conexión con Argentina empezó cuando todavía era una niña. Las películas de la época dorada del cine argentino despertaron su curiosidad y le hicieron sentir una atracción especial por ese destino.

A ese interés se sumó la experiencia de Grecia Colmenares, quien comenzó a desarrollar su carrera en territorio argentino y se convirtió en una referencia para Fulop. Al observar sus oportunidades profesionales, la entonces joven Catherine empezó a imaginar que también podía abrirse camino fuera de Venezuela.

Su deseo era conocer otros lugares, explorar nuevos escenarios y demostrar que sus sueños podían ir más allá de las fronteras de su país. Con el paso de los años consiguió hacerlo realidad, aunque reconoció que vivir aquella experiencia fue mucho más complejo de lo que había imaginado.

El desarraigo: lo que más le ha costado estar lejos de Venezuela

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Fulop habló sobre las consecuencias emocionales de emigrar. La artista explicó que uno de los aspectos más difíciles es perderse el día a día de la familia, especialmente cuando los años pasan y los seres queridos continúan viviendo experiencias de las que uno ya no forma parte.

En su relato, mencionó situaciones tan sencillas como desconocer detalles de la vida de sus sobrinos o tener que recurrir a largas conversaciones para ponerse al corriente de todo lo que ha sucedido durante su ausencia.

La actriz dejó claro que el problema no se limita a la distancia física. También existe una separación emocional que se va haciendo evidente cuando regresa y descubre cuánto ha cambiado la vida de las personas que dejó en Venezuela.

Ese sentimiento es precisamente lo que describió como desarraigo: la dificultad de mantener intacta una conexión cotidiana con el lugar donde creciste y con quienes han formado parte de tu historia.

Se puede construir un hogar en otro país, pero las raíces permanecen

Durante la conversación, Catherine también reflexionó sobre cómo cambia la identidad cuando se vive durante muchos años fuera del país natal.

La artista reconoció que, al pasar tanto tiempo en Argentina, incorporó expresiones y costumbres propias de esa nación. Incluso puede utilizar palabras argentinas cuando regresa a Venezuela, una muestra de cómo las experiencias terminan transformando la manera de comunicarse y relacionarse con los demás.

Esta realidad puede generar una sensación particular: sentirse extranjera en el país donde se construyó una nueva vida y, al mismo tiempo, experimentar cierta distancia con el lugar de origen.

No obstante, su vínculo con Venezuela sigue siendo una parte fundamental de su historia. La nostalgia aparece en los recuerdos, en las reuniones familiares y en todo aquello que el paso del tiempo no permite compartir de la misma manera.

Sus hijas marcaron una nueva etapa en su vida

Otro punto importante de su testimonio estuvo relacionado con la familia que formó en Argentina. Fulop recordó que llegó a ese país con una mentalidad más libre, con ganas de explorar el mundo y aprovechar las oportunidades que se presentaran.

Pero convertirse en madre cambió sus prioridades. Con la llegada de sus hijas, tuvo que echar raíces en una nación que no era la suya y comenzar a construir un hogar lejos de Venezuela.

La experiencia dejó de girar únicamente alrededor de sus aspiraciones personales y profesionales. Ahora también debía pensar en la estabilidad de su familia, las responsabilidades de la maternidad y el futuro de sus pequeñas.

Así, aquello que comenzó como un sueño de juventud terminó convirtiéndose en una historia de vida que unió dos países y dos realidades.

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