Buenooooss díasss a todos, todas y todes…y feliz arranque de semana… Como siempre, aquí me tienen ¡al pie del cañón!, lista para batirles ¡¡divino y sabrosooo!! lo más reciente de la movida farandulera de nuestros lares y zonas adyacentes…

Miss Venezuela 2026

Así que, sin más preámbulos, paso a contarles que el hecho de que dos de las más fuertes candidatas del Miss Venezuela 2026, como lo son MISS LA GUAIRA SOFIA FERNANDEZ y MISS MERIDA LEXLY VERGEL, no hayan sido escogidas para ninguno de los tres “templetes” internacionales del año próximo (entiéndase: Miss Mundo, Miss International y Miss Supranational) es una estrategia para ponerlas a fajarse por el título de Miss Universo Venezuela 2027, que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Centro Líder, pues, a no ser que se dé el tradicional “batacazo” como lo fue el de Miss Falcón Sofía Pascuzzo (hasta yo quedé “seca” con su elección), que finalmente se llevó el título de Miss Venezuela Mundo, una de las dos sería enviada al “templete” de belleza más importante del globo terráqueo… y aunque la pelea será peleando, las cartas parecieran estar echadas a favor de la guaireña, que, además de tener una buena historia que contar (ojo: en el Miss Universo no le paran mucho a eso), es una belleza integral que perfectamente se adapta a los requerimientos del certamen internacional… y, de paso, está solucionando su “pequeño problemita” con el inglés, ya que no lo domina del todo, motivo por el cual está haciendo su cursito intensivo en la Academia Americana de El Silencio (¡¡Cues rescues cues!!)…

¡Sííí, señores!... Ambas dos, que quedaron viendo pal techo la pasada noche del jueves, ahora van por la corona que ostenta Clara Vegas… y cualquiera de ellas podría ganar porque si Sofía Fernández tiene con qué, la Lexly Vergel dice: ¡“Apártate: que ahí voy yo”! Por lo que no sorprendería que se quedara con el título… Aunque hay otras candidatas que no se la van a poner “bombita” como MISS ARAGUA VALENTINA MORALES (que lució el mejor traje de gala de la noche del jueves) y MISS MIRANDA MARIA ISABEL BARRIOS, sin dejar por fuera a la MISS ZULIA, ORIANA NAVA, y la MISS APURE, ORIANA BOTTARO, que “se viene metiendo por los palos”… y ha venido subiendo su puntaje… Esas son las participantes que hasta ahora están: Chepa (O sea, “Yosa”); las ve dando guerra la noche del 3 de diciembre, porque el resto es puro relleno… ¡Anoten esos nombres!…

Valeria Di Martino

Por cierto, que el director del Miss International, el tal Stephen Díaz, anda con una pataleta toda rara porque, según dijo, la organización Miss Venezuela descalificó su “templete” al dejarlo por debajo del Miss Mundo y el Miss Supranational, al cual considera “jojoto” delante de los 66 años que ya lleva el que este señor representa… “Así que ahora somos el cuarto certamen más relevante en Venezuela”, soltó el susodicho con todo su veneno, dando paso a una polémica que no se justifica, porque nadie le ha restado importancia a su certamen que, de paso, ha sido ganado nueve veces por las representantes criollas… y este miércoles 25 de noviembre, VALERIA DI MARTINO va por la décima corona… y ojo: La muchacha tiene chance... a menos que el Stephen Diaz la agarre con ella y mueva sus influencias para que la zuliana no logre ninguna figuración la noche final… capaz que por venganza -O por gusto- le haga la maldad a la reina venezolana… ¿Quién estará dándole casquillo a este señor?... Es la primera vez que hay una queja del Miss International, ubicado en el Grand Slam de los concursos de belleza, en el tercer lugar de los tres más importantes del globo terráqueo… y eso ha sido siempre así… entonces. ¿Cuál es la chilladera ahora?...

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