La cantante colombiana Shakira encabeza la celebración de Año Nuevo en Balneário Camboriú, en el estado brasileño de Santa Catarina, el próximo 31 de diciembre, dentro de la programación del festival Verão Atmosphere y de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La alcaldesa de la ciudad, Juliana Pavan, y la productora Fenix Entertainment difundieron el anuncio tras meses de rumores sobre una posible visita de la artista a ese destino costero.

Detalles del show



El espectáculo ocupa la zona de Barra Norte en la Praia Central, sobre la Avenida Atlántica, con un montaje previsto de unos 50.000 metros cuadrados frente al mar. La organización del evento corre por cuenta del Grupo DMDL mediante un acuerdo que excluye el uso de fondos públicos municipales para contratar el espectáculo. Como contraprestación por el uso del espacio público, la empresa organizadora asume el costo total de los fuegos artificiales de Año Nuevo, con un valor estimado superior a los 6 millones de reales, junto con las tasas, los permisos y las autorizaciones correspondientes.

Seguridad del evento



La municipalidad creó un Comité Executivo a través del Decreto Municipal nº 13.761/2026 para coordinar la logística y la seguridad con organismos estatales, federales y el equipo del evento. Los organizadores habilitan la venta de entradas a partir del jueves 26 de noviembre, con horarios escalonados para personas inscritas en el registro previo, puntos físicos y compra en línea.

La gira continúa durante el 2027



El concierto en Balneário Camboriú marca el arranque de cuatro fechas de Shakira en territorio brasileño para despedir el 2026 y recibir el 2027. Tras su paso por Santa Catarina, la intérprete colombiana continúa su recorrido por el país con presentaciones en Cariacica el 3 de enero en el Estadio Kleber Andrade, en Salvador el 6 de enero en la Arena Acelen Fonte Nova y en Fortaleza el 9 de enero en la Arena Castelão. Además, el festival Verão Atmosphere incluye otra fecha musical en la costa de Balneário Camboriú el 2 de enero con un artista cuyo nombre aún no se da a conocer.

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