Largas filas de fanáticos marcan la jornada de este jueves 19 de noviembre de 2026 en Caracas para adquirir entradas a los conciertos de Shakira. Numerosos compradores acudieron desde la noche anterior al estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Chuao, para asegurar los primeros puestos antes de la apertura de las taquillas físicas.

Venta en el CCCT



Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, decenas de seguidores aguardaron sentados en el suelo a lo largo de las columnas del estacionamiento del CCCT. La fila creció de forma constante mientras los asistentes esperaban la habilitación oficial de los puntos de atención de la empresa MiTickera en el nivel C2 del centro comercial. En este sentido, a las 12:00 p.m. la larga fila continúa en los espacios del recinto, sin embargo, según imágenes difundidas por la agencia de ventas encargada, reflejan que todo se desarrolla con orden y organización.

Foto: El Diario

Estadio Monumental Simón Bolívar



El movimiento de compradores también alcanza al Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, donde otro grupo de asistentes acudió desde temprano para gestionar la compra presencial en las taquillas del recinto. Las productoras Fénix Entertainment e Invershow establecieron un horario de atención presencial de 10:00 a. m. a 05:00 p. m. para este jueves 19 de noviembre en ambos puntos de la capital.

Foto: @mitickera

Dificultades para comprar online



La alta afluencia en las taquillas físicas coincide con reportes de fallas y caídas en la página web de MiTickera durante la mañana, situación que impulsó a muchos compradores en Caracas a acudir directamente a los puntos presenciales para concretar la operación. Entretanto, usuarios de otras regiones del país expresaron en redes sociales su descontento ante las dificultades para comprar en línea sin acceso a las taquillas de la capital.

Concierto de Shakira en Venezuela



Shakira se presentará en el Estadio Monumental Simón Bolívar los días 16 y 17 de enero de 2027 como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Ambos espectáculos marcan el regreso de la artista colombiana a Venezuela tras casi 16 años de ausencia, luego de su concierto en la Universidad Simón Bolívar en marzo de 2011.

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