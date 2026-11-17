La euforia por el regreso de Shakira a Venezuela tras casi 16 años se convirtió en frustración este martes 17 de noviembre. La plataforma MiTickera habilitó una venta anticipada exclusiva para clientes del Banco de Venezuela, un proceso que, según los usuarios en redes sociales, terminó en un verdadero caos. La situación se trasladó rápidamente al Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), donde decenas de fanáticos acudieron a la taquilla en busca de respuestas sobre sus compras online, generando aglomeraciones y malestar.

Pagos sin respuesta

Las quejas más recurrentes apuntan a una falla crítica: el dinero fue debitado de las cuentas de los compradores, pero las entradas nunca llegaron. "A una amiga le pasó: le debitaron el dinero, pero no le dieron la entrada como tal. Una locura", relató un usuario en la plataforma X. Otros reportaron que, aunque el pago móvil se reflejaba como exitoso en su banco, el sistema de MiTickera arrojaba un error de "validación del pago móvil" o simplemente no procesaba la transacción. La confusión aumentó porque, mientras algunos celebraban haber asegurado sus puestos, otros veían cómo sus intentos de compra fallaban sistemáticamente sin una explicación clara.

La voz de los afectados

El testimonio de una de las compradoras resume la odisea. Relató que el acceso al código de la preventa, que circuló inicialmente en redes sociales, generó desconfianza. "Vi la vaina y luego me dio miedo. Entré igual como con VPN para cuidarme", contó. Tras lograr acceder y compartir el código con amigos, el grupo intentó completar la compra. Sin embargo, el proceso se vino abajo al momento de pagar en bolívares: "Intentamos, intentamos, intentamos y no se pudo nada". La afectada aseguró que su caso no es aislado y que su prioridad ahora es recuperar su dinero: "Necesito mi plata o ver qué me van a resolver... somos muchas personas que tenemos nuestro dinero en stand by ahora".

Localidades agotadas y enlaces sospechosos

El alto volumen de intentos de compra hizo que las localidades más económicas —Piso 4 (60 dólares) y Piso 3 (80 dólares)— se agotaran en cuestión de minutos, dejando a muchos fans sin opciones accesibles. A esto se sumó la denuncia sobre la circulación de un enlace de preventa que podría haber sido manipulado con inteligencia artificial (IA), lo que incrementó la incertidumbre sobre la legitimidad del proceso.

El llamado a la transparencia

Ante la ola de reclamos, agrupaciones de fans, como Wolfpack Venezuela, emitieron un comunicado exigiendo a los organizadores una explicación oficial. Denuncian que la preventa se realizó "sin un anuncio oficial previo ni información que confirmara su legitimidad", y advierten sobre la preocupación de que un alto porcentaje del recinto ya se haya vendido, comprometiendo la disponibilidad para la preventa general del 19 de noviembre. "Nuestro cariño por Shakira es incondicional, pero eso no significa que debamos aceptar procesos poco claros. Merecemos respeto como público y como fans", sentencia el texto. Hasta el momento, ni MiTickera ni las productoras Fenix Entertainment e Invershow han emitido un pronunciamiento que aclare las fallas o establezca un mecanismo para los afectados.

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