El cantante David Bisbal abrió su corazón en redes sociales para compartir una noticia que ha llenado de tristeza a su familia. El artista se despidió de Nala, una integrante muy especial de su hogar, cuya compañía durante años dejó recuerdos imborrables en su vida y en la de sus hijos.

A través de una publicación, el intérprete de Mi princesa recordó los momentos cotidianos que compartieron con ella y la manera en que se convirtió en parte fundamental de la familia. Con un mensaje cargado de nostalgia, también reveló que nunca imaginó que una de sus recientes presentaciones terminaría adquiriendo un significado tan especial.

David Bisbal recuerda los años que compartió con Nala

En su despedida, el artista explicó que Nala llegó a su familia cuando todavía era muy pequeña. Desde entonces, estuvo presente en distintas etapas del crecimiento de sus hijos, acompañándolos durante sus juegos, carreras y muestras de cariño.

Bisbal también hizo referencia a los pequeños gestos que ahora adquieren un valor especial ante su ausencia. Recordó con particular sensibilidad las caricias, los besos en el hocico y hasta la textura de su pelaje, detalles que, según expresó, podría reconocer incluso con los ojos cerrados.

El cantante destacó, además, el carácter afectuoso de Nala y la felicidad que proporcionó a quienes compartieron su vida con ella. Sus palabras reflejaron el profundo vínculo que construyeron a lo largo de los años y el lugar que llegó a ocupar dentro del hogar.

Una de sus canciones se convirtió en el homenaje de despedida

Uno de los detalles más emotivos de la publicación fue la elección musical que hizo el español para recordarla. Bisbal decidió dedicarle Mi princesa, una de las canciones más conocidas de su repertorio, que interpretó recientemente durante un concierto en Puerto Rico.

El artista contó que jamás pensó que aquella presentación terminaría convirtiéndose en un recuerdo tan significativo. Lo que entonces fue una interpretación más de su espectáculo ahora tiene para él una conexión especial con la despedida de Nala.

De esta manera, la música se transformó en una forma de rendirle homenaje y conservar un recuerdo de quien durante tanto tiempo compartió los días de su familia.

El vacío que deja Nala en la familia del cantante

Al finalizar su mensaje, David Bisbal reconoció que la ausencia de su compañera se hará sentir en casa. También dejó claro que, aunque ya no esté físicamente, seguirá ocupando un espacio importante en la historia familiar.

"Hay seres que llegan a tu vida y se convierten en familia. Y ella siempre será parte de la nuestra",

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