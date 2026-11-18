Conseguir una entrada para ver a Shakira en Venezuela se ha convertido en una carrera contra el reloj para muchos de sus seguidores. La primera jornada de comercialización exclusiva terminó con una demanda que superó las expectativas de los organizadores, por lo que la atención ahora está puesta en las siguientes fases de venta.

La cantante colombiana regresará a Caracas después de casi 16 años sin ofrecer conciertos en el país. Su visita forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira con la que ha recorrido importantes escenarios internacionales y que ahora tendrá dos paradas en territorio venezolano.

El anuncio de su regreso ha reactivado el entusiasmo de sus admiradores, quienes tendrán dos oportunidades para disfrutar de su espectáculo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, recinto elegido para recibirla en enero de 2027.

La cuenta regresiva ya comenzó para los conciertos

El calendario de presentaciones contempla el 16 y 17 de enero de 2027. Ambas fechas permitirán que el público venezolano vuelva a encontrarse con la intérprete de canciones como Antología, La Tortura y Hips Don't Lie.

La última vez que Shakira actuó en Venezuela fue en marzo de 2011, durante su gira Sale el Sol World Tour. Desde entonces, su carrera ha sumado nuevos álbumes, colaboraciones y éxitos que han ampliado su presencia en la escena musical internacional.

Su próxima visita llegará precisamente en una etapa de gran actividad profesional, con una producción que combina sus lanzamientos más recientes con canciones que han acompañado su trayectoria.

Nuevas oportunidades para conseguir boletos

Después de concluir la primera fase de preventa, los organizadores dieron a conocer las fechas de las siguientes jornadas de comercialización.

Este miércoles 18 de noviembre continuará la venta mediante las plataformas bancarias habilitadas. Para el jueves 19 está previsto el inicio de la modalidad presencial de MiTickera en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

La disponibilidad de localidades, los precios y las condiciones de compra deberán verificarse a través de los canales oficiales de la empresa encargada de distribuir las entradas. El elevado interés por los conciertos también ha generado comentarios de compradores que reportaron dificultades para completar sus transacciones durante las primeras jornadas.

Una gira que ha generado millones en taquilla

Mientras prepara su llegada a Venezuela, Shakira continúa cosechando resultados comerciales en el mercado internacional. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha superado los 534 millones de dólares en ingresos y registra más de cuatro millones de boletos vendidos en 118 conciertos contabilizados por Pollstar.

La dimensión del recorrido también se refleja en Europa. En Madrid, la artista realizó 13 espectáculos con entradas agotadas, que convocaron a más de 700.000 personas. La respuesta del público le permitió alcanzar el primer lugar del listado LIVE75 de la publicación especializada.

Estas cifras sitúan su actual producción entre las giras de mayor alcance económico para un artista latino y explican el interés que ha despertado su llegada a nuevos destinos.

De México a Brasil: la convocatoria de la colombiana

Durante 2026, Shakira también protagonizó encuentros multitudinarios fuera del circuito habitual de conciertos con entradas. En el Zócalo de Ciudad de México reunió a cerca de 400.000 personas en una presentación gratuita que convocó a seguidores de distintas generaciones.

Brasil fue otro de los escenarios donde quedó de manifiesto su capacidad para atraer público. Su espectáculo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, congregó aproximadamente a dos millones de asistentes, según las estimaciones oficiales difundidas en ese momento.

Ambas presentaciones formaron parte de un año de intensa actividad para la cantante, cuya agenda ha combinado grandes conciertos, apariciones internacionales y el desarrollo de su actual gira.

Un recorrido musical por diferentes etapas de su carrera

Los conciertos previstos en Caracas llevarán el concepto escénico de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una propuesta que integra pantallas, efectos visuales, coreografías y una selección de canciones de distintas épocas.

El repertorio combina los temas de su más reciente producción discográfica con composiciones que marcaron su consolidación internacional. Así, el espectáculo plantea un recorrido por la evolución musical de Shakira, desde sus primeras etapas hasta sus lanzamientos más recientes.

Por ahora, la prioridad de sus seguidores está en conseguir las entradas para alguna de las dos fechas. La próxima semana de comercialización será determinante para quienes todavía no han podido asegurar su asistencia a los conciertos que la colombiana ofrecerá en Caracas en enero de 2027.

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