Lejos de los reflectores de Hollywood y de las alfombras rojas, Anne Hathaway acaparó miradas por una escena mucho más personal: un paseo por las calles de Nueva York en compañía de su recién nacido. La actriz fue fotografiada mientras llevaba al pequeño en un portabebés, dejando ver parte de la rutina que comienza a construir tras convertirse nuevamente en madre.

Durante la caminata, Hathaway lució relajada y concentrada en el bebé, cuyo rostro permaneció resguardado de las cámaras. Un pequeño gorro morado fue uno de los detalles que pudo apreciarse en las fotografías.

Esta aparición ofrece una mirada poco habitual a la vida personal de la protagonista de El diablo viste a la moda, quien suele reservar sus momentos familiares para la intimidad de su hogar.

Una familia que recibe a un nuevo integrante

La llegada del pequeño representa un nuevo capítulo para Hathaway y Adam Shulman, quienes están casados desde septiembre de 2012. Juntos son padres de Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó en 2019. Con el nacimiento de su tercer hijo, la pareja suma una nueva experiencia a su recorrido familiar.

Aunque la noticia ha generado gran interés entre los seguidores de la actriz, ambos han preferido no convertir este acontecimiento en una exposición pública. .

El anuncio que tomó por sorpresa a sus seguidores

El embarazo salió a la luz en junio de 2026, cuando Hathaway publicó una fotografía en Instagram en la que mostró su vientre y confirmó que estaba esperando otro bebé. La noticia tomó por sorpresa a sus admiradores, que rápidamente llenaron la publicación de mensajes de cariño.

Tiempo después, durante una entrevista con Seth Meyers, la actriz habló sobre la emoción que compartía con su esposo ante la posibilidad de convertirse nuevamente en padres. También dejó entrever que no tenían previsto que esta noticia llegara de esa manera, por lo que el embarazo fue recibido con especial alegría.

En distintas ocasiones, Hathaway ha hablado de lo significativo que ha sido para ella experimentar la maternidad, una faceta que ha procurado equilibrar con una carrera cinematográfica que la mantiene entre las figuras más solicitadas de la industria.

Entre la maternidad y sus compromisos en Hollywood

La nueva etapa familiar coincide con un año de importantes proyectos para la ganadora del Oscar. Hathaway ha estado vinculada a producciones como El diablo viste a la moda 2, Mother Mary, La odisea y Verity, títulos que mantienen su nombre en la conversación cinematográfica.

Sin embargo, su reciente aparición en Nueva York demuestra que también hay espacio para disfrutar de los momentos cotidianos lejos de los sets de grabación. Por ahora, la actriz y Shulman parecen concentrados en adaptarse a la llegada del nuevo integrante, mientras sus seguidores celebran esta noticia y esperan conocer más detalles de la familia.

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