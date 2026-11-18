La noticia de las nueve nominaciones al Grammy 2027 cayó como una explosión de alegría en la casa de Rosalía. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 27 millones de seguidores, la cantante publicó un video en el que se le ve saltando de emoción y descorchando una botella de champán en el jardín de su residencia. En medio de la celebración, la artista vivió un momento de confusión que no tardó en hacerse viral: intentó contar sus nominaciones en voz alta y dudó entre ocho, nueve o diez, mientras la persona que grababa le corregía entre risas. En el pie de publicación, escribió: "LUX 10 NOMINATIONS!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAA", reflejando la euforia del momento.

Las nueve candidaturas de 'LUX'

El cuarto álbum de estudio de Rosalía, LUX (Complete Works), se posicionó como uno de los proyectos más respaldados por la Academia de la Grabación. La artista compite en Álbum del Año, una de las categorías máximas, y su sencillo "Berghain", en colaboración con Björk y Yves Tumor, aspira a llevarse los premios a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Video Musical. Además, la española está nominada a Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX, Mejor Interpretación de Música Alternativa por "Reliquia", Mejor Interpretación Pop Solista por "Sauvignon Blanc", Mejor Interpretación de Música Global por "Porcelana" (junto a Dougie F) y Mejor Canción Latina por "La Perla", junto a Yahritza y Su Esencia. Con estas candidaturas, Rosalía se convierte en la segunda artista latina en ser nominada simultáneamente en álbum, grabación y canción del año en una misma edición, un hito que Bad Bunny logró el año pasado.

Segunda en la lista, detrás de Raye

Aunque el triunfo de Rosalía es incuestionable, no está sola en la cima. La cantante británica Raye lidera las nominaciones con 11 candidaturas por su álbum This Music May Contain Hope, igualando el récord de Beyoncé como la mujer con más nominaciones en un solo año. Rosalía sigue de cerca con nueve, superando a nombres de la talla de Taylor Swift y Olivia Rodrigo, que acumulan siete cada una. Este año, por primera vez en la historia de los Grammy, las seis artistas con más nominaciones son todas mujeres, un dato que subraya el dominio femenino en la edición 69 de los premios.

De los Latin Grammy a los Grammy

La reacción de Rosalía llega apenas unos días después de su arrasador paso por los Latin Grammy 2026, celebrados el 12 de noviembre en Las Vegas, donde se llevó seis galardones de siete nominaciones, incluyendo Álbum del Año por LUX y Canción del Año por "La Perla". Ahora, la artista catalana busca replicar ese éxito en la ceremonia anglo, que se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.

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