Momentos de preocupación se viven en el entorno de la música venezolana tras conocerse que Roberto Antonio habría atravesado una delicada emergencia médica luego de cumplir con un compromiso artístico en Maracaibo, estado Zulia.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el cantante tuvo un infarto poco después de abandonar el escenario. La situación requirió asistencia inmediata y fue trasladado a un centro hospitalario de la capital zuliana durante las primeras horas de este miércoles 18 de noviembre según reseñó el perfil de Instagram de Sábado en la Noche @sabadoenlanochegv.

El cantante fue trasladado de emergencia a un centro médico

El episodio habría ocurrido al finalizar su presentación, cuando el artista comenzó a presentar complicaciones de salud. Ante la gravedad de lo sucedido, fue llevado a Policlínica Maracaibo, donde quedó en manos del personal médico para recibir atención especializada.

La información difundida seññala que, debido a su condición, los especialistas decidieron someterlo a una intervención quirúrgica de emergencia. El procedimiento habría culminado satisfactoriamente, aunque hasta el momento no se han conocido detalles públicos sobre el tipo de operación que le realizaron.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Antonio?

Las primeras informaciones sobre su evolución indican que el intérprete se encuentra estable y permanece bajo supervisión médica mientras cumple con las indicaciones correspondientes a su recuperación.

La visita del cantante a la capital zuliana formaba parte de las actividades musicales organizadas por la 60.ª edición de la Feria Internacional de La Chinita.

Roberto Antonio figuraba entre los artistas anunciados para el concierto de cierre de las festividades en la Curva de Molina, previsto para el miércoles 18 de noviembre. El espectáculo también contemplaba la participación de Elder Dayán, Las Chicas del Can e Iluminación Gaita y Show, entre otros exponentes musicales.

Una figura emblemática del tecnomerengue venezolano

Con una extensa trayectoria artística, Roberto Antonio se convirtió en uno de los nombres más representativos del tecnomerengue, género con el que consiguió conectar con varias generaciones de seguidores dentro y fuera de Venezuela.

Temas como 'Noches de fantasía', 'Mentirosa' y 'Marejada' forman parte de su repertorio más reconocido y mantienen vigente su presencia en escenarios y celebraciones musicales.

Mientras se esperan nuevas noticias sobre su evolución, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su condición, con la esperanza de que el artista pueda superar este complicado episodio de salud.

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