José Luis Rodríguez, 'El Puma', se sentó frente a las cámaras de Don Francisco para repasar su trayectoria y su vida personal. En la conversación, el intérprete de Pavo Real explicó que él no habla de una sola fecha de nacimiento, sino de tres momentos que lo definieron. El primero fue su llegada al mundo el 14 de enero de 1943. El segundo, cuando a los 33 años se acercó a la fe cristiana. El tercero, el que lo marcó para siempre, ocurrió el 12 de diciembre de 2017, cuando se sometió a un doble trasplante de pulmón. "Ahí nací de nuevo", expresó el artista de 83 años.

Un trasplante que lo devolvió a la vida

Esa tercera oportunidad llegó después de años de lucha contra una fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2014 y que le provocaba cicatrices en los pulmones y una grave dificultad para respirar. La operación, realizada en el Jackson Memorial Hospital de Miami, le salvó la vida. Desde entonces, su perspectiva cambió por completo. "Veo la vida diferente, veo que cada día es un regalo de Dios y que nadie tiene garantizado el vivir", confesó. Fue en ese momento cuando pronunció la frase que resume su nueva filosofía: "Sabes cuándo sales, pero no sabes cuándo regresas".

“Quiero sacarle la última gota de energía a este cuerpo”

Lejos de tomarse las cosas con calma, El Puma asegura que vive esta etapa con una intensidad renovada. "No tengo descanso para mi cuerpo y no se lo quiero dar. Quiero sacarle la última gota de energía a este cuerpo que tiene dos pulmones que no sé de quiénes son todavía, pero me dicen que eran dos pulmones muy bonitos", comentó con humor durante la entrevista. A pesar de los desafíos de salud, el cantante ha seguido subiéndose a los escenarios. De hecho, en una reciente presentación en Colombia, se le vio cantar acompañado de una bomba de oxígeno para mantenerse de pie durante el show.

Una carrera que no se detiene

Fiel a su deseo de seguir trabajando, Rodríguez manifestó que continuará activo en la música mientras su condición física se lo permita. "Voy a seguir hasta donde me llegue el cuerpo", afirmó. A sus 83 años, el artista no solo celebra la vida junto a su esposa, Carolina Pérez, y su hija menor, la actriz Génesis Rodríguez, sino que se mantiene firme en su propósito de seguir deleitando a su público con clásicos como Culpable soy yo y Dueño de nada.

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