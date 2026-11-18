Beyoncé vuelve a hacer historia. Con el anuncio de los nominados a la 69ª edición de los premios Grammy, la artista se convirtió en la primera persona en alcanzar las 100 nominaciones a lo largo de su carrera. El hito se concretó gracias a su tema Morning Dew (Donk), que competirá en la categoría de Mejor Interpretación Solista de R&B contra Kehlani, Victoria Monét, Jill Scott y Tems.

La canción que desbloqueó el récord

El tema que llevó a Beyoncé a las 100 nominaciones no es un lanzamiento cualquiera. Morning Dew (Donk) fue publicada por sorpresa el pasado 4 de julio de 2026, como parte de las celebraciones por el vigésimo aniversario de su segundo álbum de estudio, B'Day. La canción, que permaneció inédita durante años, fue escrita por Beyoncé junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producida por la propia cantante y Williams. Un mes después, la artista lanzó una remezcla junto a su esposo, Jay-Z, que también generó expectativa entre sus seguidores.

35 gramófonos: el otro récord que ya tenía

El nuevo hito de las 100 nominaciones se suma al trono que Beyoncé ya ocupaba desde hace años. En 2023, la cantante superó el récord de más victorias en los Grammy, que ostentaba el director de orquesta Georg Solti con 31 premios. En aquel momento, Beyoncé alcanzó los 32 galardones, y en 2025 sumó tres más para llegar a 35 estatuillas, consolidándose como la artista más premiada de la historia del certamen. Entre esos premios destaca el de Álbum del Año por Cowboy Carter, que ganó en 2025 y la convirtió en la cuarta mujer afrodescendiente en llevarse esa categoría como artista principal.

El reinado de Beyoncé en la lista de nominados

Con 100 candidaturas, Beyoncé no solo hace historia, sino que amplía la distancia con sus perseguidores. Su esposo, Jay-Z, es el segundo artista más nominado de todos los tiempos, con 89 candidaturas y 25 victorias. Le siguen Paul McCartney (86 nominaciones), el productor Quincy Jones (80) y el compositor John Williams (79). El primer acercamiento de Beyoncé a un Grammy fue en el año 2000, cuando formaba parte de Destiny's Child y el grupo recibió dos nominaciones por Bills, Bills, Bills. Veintiséis años después, la cantante sigue marcando el ritmo de la industria.

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