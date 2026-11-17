Después de horas de incertidumbre y decenas de denuncias en redes sociales por fallas en el sistema de cobro durante la preventa para el concierto de Shakira, MiTickera respondió. La empresa aseguró que el problema no quedará en el aire y que están preparados para atender a quienes resultaron afectados. "MiTickera siempre se ha hecho responsable de todo", afirmó un vocero de la plataforma, destacando que la empresa cuenta con múltiples vías de comunicación activas para recibir cualquier tipo de reclamo relacionado con errores en la plataforma.

Los canales de atención y las taquillas

Para quienes vivieron las fallas del sistema —como pagos móviles que fueron rechazados por la plataforma a pesar de que el banco sí debitó el dinero—, la empresa ofreció una ruta clara. Los usuarios deben dirigirse a las taquillas oficiales, que estarán habilitadas especialmente para atender estos casos. Asimismo, recordaron que mantienen activos sus canales de atención al cliente habituales, como el número de WhatsApp y el sitio web oficial, donde los compradores pueden plantear sus dudas o reportar las irregularidades con sus transacciones.

Operativos especiales para los afectados

Conscientes de la magnitud del malestar, desde la tickera adelantaron que están preparando un material informativo que será publicado en los próximos días. El objetivo es que el público conozca con exactitud cuándo y dónde estarán ubicados los operativos de taquilla física. De esta manera, los fanáticos que se quedaron sin sus entradas a pesar de haber pagado podrán acudir con sus comprobantes para recibir una solución directa por parte de la organización.

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