El regreso de Shakira a los escenarios venezolanos desata una enorme respuesta entre sus seguidores locales. Este sábado 21 de noviembre de 2026, los organizadores del espectáculo confirmaron la venta total de las entradas para el primer concierto de la artista colombiana en la capital, un encuentro que forma parte de su exitosa gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Shakira regresa a Venezuela



El público adquirió la totalidad de las localidades disponibles para la presentación inicial, cuya cita corresponde al sábado 16 de enero de 2027 en los espacios del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada. Ante este resultado en la taquilla, el equipo de producción difundió el mensaje "¡Gracias Venezuela!" para reconocer el respaldo masivo de los fanáticos que aseguraron su presencia en el recinto capitalino.

Segundo día de concierto en Caracas



Quienes aún buscan asistir al espectáculo cuentan con una alternativa para el domingo 17 de enero de 2027, jornada en la cual la intérprete barranquillera ofrecerá su segunda actuación consecutiva en el mismo estadio. Sin embargo, la empresa responsable de la boletería advirtió que el inventario para esa segunda noche disminuye con rapidez y ya quedan pocos puestos libres en las distintas zonas del aforo.

Adquirir entradas



Los interesados en asegurar su acceso para la función del 17 de enero pueden comprar sus entradas de manera directa en la plataforma digital mitickera.com. De igual forma, la organización mantiene habilitada la atención presencial en su taquilla autorizada del nivel 2 del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Caracas.



Con este logro en ventas, la estrella del pop latino reafirma su fuerte vínculo con la audiencia venezolana, que prepara una multitudinaria bienvenida para corear tanto sus clásicos más recordados como los temas de su más reciente producción discográfica en dos noches consecutivas de música en vivo.

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