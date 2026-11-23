Una faceta poco conocida de Valeria Di Martino salió a la luz gracias a una entrevista que no pudo escucharse durante la transmisión oficial de su participación en el Miss International 2026. Sus fanáticos decidieron recuperar la conversación completa y compartirla en Instagram, permitiendo que sus todos conocieran respuestas que habían quedado fuera de las cámaras.

El material, publicado por Team Valeria Di Martino, mostró a la joven venezolana hablando de asuntos que van más allá de los concursos de belleza. Entre ellos, su compromiso con los animales abandonados, las enseñanzas que ha recibido de sus mascotas y el vínculo tan especial que mantiene con su familia.

Nueve animales rescatados forman parte de su vida

Uno de los temas que despertó mayor interés fue su pasión por ayudar a los animales. Al preguntarle si prefería rescatar especies exóticas o mascotas como perros y gatos, Valeria explicó que su atención se ha concentrado principalmente en los caninos, debido a que son animales que suelen encontrarse en situación de abandono en las calles.

La candidata venezolana defendió la importancia de brindarles protección y oportunidades, al considerar que necesitan personas dispuestas a velar por su bienestar. También destacó que estos seres no tienen voz para denunciar las circunstancias que enfrentan, por lo que siente que debe convertirse en alguien que pueda defenderlos.

Cuando le preguntaron cuántos había rescatado hasta ahora, reconoció que no tiene una cifra exacta de todos los animales que ha ayudado. Sin embargo, reveló que aproximadamente nueve perros y gatos viven actualmente con ella.

Para la joven, compartir su hogar con estos animales ha sido una experiencia que le cambió la vida y le permitió descubrir nuevas formas de entender el amor y la empatía.

Los animales le dejaron una importante enseñanza

Durante la entrevista, Di Martino también reflexionó sobre lo que ha aprendido gracias a sus mascotas. Explicó que esta experiencia le ha permitido comprender que la vida no gira únicamente alrededor de las necesidades personales, sino también de la manera en que cada individuo decide relacionarse con los demás.

Asimismo, destacó el valor de las pequeñas acciones y cómo la forma de tratar a otros seres vivos puede marcar una diferencia significativa.

Sus palabras dejaron ver que el rescate animal representa para ella mucho más que una actividad solidaria: es una causa con la que mantiene un compromiso personal y que ha influido en su crecimiento.

Su abuela es la persona que más extraña en Japón

Pero la entrevista también tuvo espacio para una confesión familiar. Al preguntarle qué persona extrañaba en ese momento, la representante venezolana mencionó inmediatamente a su abuela, quien permanece lejos de ella mientras cumple con sus compromisos en Japón.

Con evidente cariño, la describió como una compañera muy especial que siempre ha estado presente en su vida. Además, reconoció que su apoyo es fundamental y que contar con ella le permite sentirse acompañada durante este importante desafío internacional.

La joven dejó claro que la presencia de su abuela representa una fuente de confianza y fortaleza, especialmente en una etapa que implica estar lejos de casa, adaptarse a nuevas experiencias y asumir la responsabilidad de representar a Venezuela.

Una entrevista que permitió conocer otra faceta de la candidata

La publicación de Team Valeria Di Martino permitió recuperar una conversación que merecía llegar al público y que mostró aspectos de la personalidad de la candidata que no necesariamente se aprecian sobre el escenario.

Mientras continúa su participación en el Miss International 2026, la venezolana también comparte historias que reflejan sus valores, sus afectos y las causas que considera importantes.

Su amor por los animales y la nostalgia por su abuela fueron dos de los momentos más personales de esta entrevista, en la que dejó claro que detrás de la preparación, las pasarelas y las aspiraciones de conseguir una corona, también existe una joven profundamente conectada con su familia y con el bienestar de quienes necesitan ayuda.

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