Apenas treinta minutos antes de que comenzara su esperado concierto en A Coruña, como parte de su gira Raphaelismo, el mítico cantante sufrió una indisposición. Según los primeros reportes, el artista presentó una subida de tensión acompañada de taquicardias, lo que obligó a la organización a cancelar el espectáculo a última hora. El personal sanitario lo atendió de inmediato y lo trasladó al hospital Quirón, donde permaneció en observación durante toda la noche.

El mensaje de calma

Tras horas de incertidumbre y mensajes de apoyo de sus fans, fue el propio Raphael quien rompió el silencio. A través de sus redes sociales, el intérprete compartió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a su comunidad. “Querido público. Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto”, explicó el artista. Además, confirmó que los chequeos salieron favorables: “Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”.

Un lamento y un profundo agradecimiento

Consciente de la ilusión que genera cada una de sus presentaciones, el cantante no dudó en disculparse con el público gallego por la repentina cancelación. “Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”, expresó en el texto. Para cerrar, el artista agradeció las miles de muestras de cariño recibidas durante la madrugada. “Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien. Abrazo grande, Raphael”, concluyó el comunicado.

A sus 83 años, y tras haber superado otros episodios de salud en los últimos años, Raphael demuestra una vez más su fortaleza y su inquebrantable conexión con un público que, tras este susto, ya puede respirar tranquilo y esperar por nuevas fechas sobre los escenarios.

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