El pasado sábado 14 de noviembre, Celia Cruz fue incorporada de manera póstuma al Salón de la Fama del Rock & Roll durante la ceremonia de la generación 2026, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles. Con este reconocimiento, la cantante cubano-estadounidense se convierte en la primera artista cuya carrera se desarrolló principalmente en español, y en la primera mujer afrolatina, en formar parte de esta prestigiosa institución. Cruz recibió el Early Influence Award (Premio a la Influencia Temprana), una categoría destinada a figuras cuya obra transformó la evolución de la música popular. Compartió el galardón con el nigeriano Fela Kuti, las raperas Queen Latifah y MC Lyte, y el cantante Gram Parsons.

Cómo y cuándo ver la ceremonia

Aunque la gala no se transmitió en vivo, quedó grabada para una emisión especial. La cadena ABC proyectará la ceremonia el martes 8 de diciembre. A partir del día siguiente, el contenido estará disponible en las plataformas de streaming Disney+ y Hulu. La organización había anunciado la selección de Cruz el pasado 13 de abril, cuando presentó públicamente a todos los artistas de la nueva generación.

El legado que trascendió fronteras

El perfil que el Salón de la Fama dedica a la artista describe su música como "el sonido de la libertad tras la Revolución Cubana". Le atribuye haber sido pionera del pop latino a través del estilo afrocubano de la guaracha y reconoce su papel fundamental en la creación y popularización de la salsa como género global. Su ingreso cobra una dimensión histórica aún mayor si se compara con el de otros artistas latinos ya consagrados, como Santana, Ritchie Valens o Linda Ronstadt, quienes desarrollaron sus carreras mayoritariamente en inglés. Cruz, en cambio, alcanzó proyección internacional sin renunciar al español, consolidando éxitos como "Quimbara", "La vida es un carnaval" y "La negra tiene tumbao".

El homenaje de sus colegas

Durante la ceremonia, se proyectó un video tributo en el que Jennifer López destacó la grandeza de la artista: "Si alguien merecía estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll, esa era Celia Cruz". El músico Wyclef Jeantambién participó en el homenaje y recordó cómo logró convencer a Cruz para que colaborara en su versión de "Guantanamera". El encargado de recibir el reconocimiento en su nombre fue Omer Pardillo-Cid, exmánager y albacea testamentario de la cantante.

Una trayectoria de récords

Nacida en La Habana el 21 de octubre de 1925, Celia Caridad Cruz Alfonso inició su carrera como vocalista de la Sonora Matancera, agrupación con la que permaneció 15 años. Tras la Revolución cubana, se estableció en Estados Unidos, donde construyó un imperio musical de la mano de leyendas como Tito Puente y Johnny Pacheco. A lo largo de su vida acumuló tres premios Grammy, cuatro Latin Grammy y más de 30 millones de discos vendidos. Su célebre grito de "¡Azúcar!" quedó grabado en la memoria popular y su figura se convirtió en un símbolo de la cultura latina. Falleció el 16 de julio de 2003, pero su legado, como demuestra este nuevo reconocimiento, sigue más vivo que nunca.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube