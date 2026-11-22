Agentes policiales del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, arrestaron al reconocido comediante e influencer Carlos Alberto Hernández, de 31 años, por cargos de violencia doméstica y agresión contra su pareja. La detención ocurrió el pasado jueves 19 de noviembre y quedó registrada bajo el número de expediente 520252 en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade.

Fianza



De acuerdo con los registros judiciales del condado, el tribunal fijó una fianza de 4 mil dólares para que el creador de contenido recupere su libertad mientras avanza el proceso legal. Asimismo, el juzgado ordenó que Hernández porte una tobillera electrónica de monitoreo y cumpla de forma estricta una orden de alejamiento para mantener distancia de la presunta víctima.

Consecuencias tras los hechos



El arresto generó consecuencias inmediatas en la agenda profesional del humorista, quien suma más de 60 mil seguidores en Instagram y alcanzó popularidad por sus monólogos de comedia, imitaciones de acentos y apariciones en cadenas como Telemundo, NBC y ABC. La sala de espectáculos Boca Black Box, en la ciudad de Boca Ratón, canceló la presentación en vivo que el artista tenía pautada para la noche del pasado sábado 21 de noviembre.

Escándalo



Ante el revuelo mediático en el sur de Florida, el representante del comediante envió un comunicado a la cadena Telemundo 51 para fijar posición sobre el caso. En el texto, el vocero indicó que Hernández reconoce la gravedad de la situación, comprende el interés público y prioriza atender este asunto de manera privada y responsable por respeto a las personas involucradas. También añadió que el actor evitará emitir declaraciones públicas mientras continúan los procedimientos judiciales.

Comunicado



Por su parte, los responsables de la popular plataforma digital "Only in Dade", espacio en el que Hernández colaboró como creador de contenido en años anteriores, emitieron un mensaje por escrito para aclarar su vínculo actual con el detenido. La empresa precisó que no trabaja con el comediante desde hace varios años, afirmó que toma con seriedad las denuncias de esta naturaleza y pidió permitir que el proceso judicial avance sin especulaciones ni juicios públicos.

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