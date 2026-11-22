La Audiencia Provincial de Barcelona revocó la condena de un año de prisión contra el paparazi español Jordi Martín y lo absolvió de los delitos de acoso y lesiones en el proceso judicial que inició Clara Chía Martí, pareja del exfutbolista Gerard Piqué. El tribunal dejó sin efecto la sentencia previa dictada en junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona, la cual también incluía una orden de alejamiento de mil metros y el pago de más de 13.000 euros por gastos sanitarios y daño moral.

Inicio del conflicto legal



La disputa legal comenzó en mayo de 2023, cuando Chía acudió ante los Mossos d'Esquadra para denunciar seguimientos constantes del fotógrafo desde el inicio de su relación con Piqué tras la ruptura del exjugador con la cantante colombiana Shakira en 2022. Aunque Piqué suscribió la denuncia en una primera etapa, el exdeportista desistió posteriormente de solicitar medidas de protección para sí mismo.

Sentencia



Tras analizar los recursos de apelación presentados por la defensa de Martín y por el Ministerio Fiscal, las magistradas concluyeron que los hechos no reúnen los requisitos legales para configurar un delito penal. El fallo sostiene que la actividad del reportero respondió a una finalidad profesional y económica enfocada en obtener imágenes de una pareja de alta proyección pública para su venta a medios de comunicación. Asimismo, la resolución señala que de los 17 episodios analizados durante nueve meses, Chía apareció sola únicamente en cuatro ocasiones, mientras en el resto de los encuentros acompañaba al exfutbolista.



Respecto a las afectaciones psicológicas alegadas por la denunciante, el tribunal determinó que no existen pruebas suficientes para vincular de manera directa ese cuadro clínico con la conducta del fotógrafo, ni consta un tratamiento médico prescrito por un especialista en psiquiatría. De igual modo, los jueces atribuyeron los cambios en la rutina diaria de Chía a la exposición mediática propia de su noviazgo con una figura de notoriedad internacional. Pese a la absolución penal, la sentencia califica de reprochables tres incursiones del fotoperiodista en un garaje privado y advierte que esos métodos intrusivos admiten reclamaciones por la vía civil.

Desenlace



Luego de recibir la notificación oficial, Jordi Martín celebró el desenlace en sus redes sociales con un mensaje directo: "He ganado a Clara Chía en los juzgados. Me han absuelto. Aquí termina una batalla judicial". El comunicador defendió la cobertura en la vía pública sobre personajes conocidos como ejercicio periodístico. No obstante, la decisión todavía admite un último recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo de España dentro de un plazo de cinco días hábiles.

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