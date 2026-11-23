En el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Clara Vegas dio un golpe sobre la mesa durante la exigente competencia preliminar de la 75.ª edición. Esta etapa, vital porque define a las semifinalistas, vio a la venezolana pasear su porte, elegancia y confianza. En el desfile en traje de baño, Vegas combinó armonía y seguridad con una actitud firme que desató los aplausos del público. Su pasarela, cargada de una presencia escénica arrolladora, se robó todas las miradas del recinto y demostró por qué es una de las grandes favoritas.

Brillo de oro y plata para la noche

Para el desfile en traje de gala, la modelo apostó por la majestuosidad. Lució un elegante vestido diseñado por Nidal Nouaihed que fusionó el dorado y el plateado, logrando un brillo impecable bajo las luces del escenario. La pieza contó con una capa que aportó sobriedad y movimiento a su caminar. El estilismo se completó con un sofisticado moño y un espectacular collar que enmarcó su rostro, reafirmando su aspiración de llegar a lo más alto del certamen.

Una ofrenda de resiliencia y béisbol

El buen desempeño de Vegas comenzó a gestarse desde el día anterior. El sábado 21 de noviembre, durante el desfile de traje típico, la representante rindió un sentido homenaje al país. Bajo el nombre El triunfo de la inspiraza: La corona y la victoria que nos une, una creación de Carlos Hernández, la candidata lució un traje en azul rey, rojo y dorado. La propuesta no solo honró la resiliencia del pueblo venezolano tras los terremotos, sino que celebró el histórico campeonato de la selección de béisbol en el Clásico Mundial. Con un bate cubierto de cristales, Vegas recreó un jonrón imaginario sobre la pasarela que le valió elogios de la crítica.

“¡Vamos por esa octava corona!”

El impacto de Clara Vegas ha trascendido el escenario y ha unido a las figuras más importantes de la belleza venezolana. Horas después de la preliminar, la ex Miss Universo, Stefania Fernández, no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales. “¡Qué manera de representar a Venezuela! Con entrega, elegancia, seguridad y pasión en cada paso. Clara ha dejado el alma en ese escenario y nos ha hecho vibrar de emoción”, escribió la exreina. “Detrás de cada presentación hay meses de esfuerzo, disciplina, sacrificios y sueños. ¡Y hoy todo ese trabajo brilló con fuerza! ¡BRAVO, CLARA! Venezuela está orgullosa de ti. ¡Vamos por esa octava corona!”, sentenció.

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