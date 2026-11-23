La cantante española Rosalía expresó su admiración por Taylor Swift durante la vigesimoprimera edición de los premios LOS40 Music Awards Santander 2026, celebrada el viernes 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En su paso por la alfombra roja de la gala, los periodistas consultaron a la artista catalana sobre los recientes cumplidos de la estrella estadounidense hacia su trabajo musical, a lo que ella respondió con entusiasmo y gratitud.

Postura de Rosalía



La intérprete de LUX calificó a Swift como una figura sobresaliente dentro de la industria actual por su capacidad para crear letras. "Qué honor, porque esta mujer escribe increíblemente bien. Es una maestra compositora", aseguró Rosalía ante los micrófonos. Además, la española insistió en el respeto que siente por la trayectoria de la cantautora norteamericana y añadió: "Para mí es una maestra, honestamente. Creo que es increíble".

Canción favorita de su colega



Cuando los presentadores preguntaron por su álbum predilecto dentro de la discografía de la intérprete estadounidense, la artista catalana aclaró que no tiene un disco favorito en particular, pues prefiere disfrutar de temas sueltos. Sin embargo, señaló sin dudas cuál es la pieza que ocupa un lugar especial en su lista personal: "Hay una que me encanta, Wildest Dreams. Es una de las canciones que más he escuchado en toda mi vida. ¡Imagínate! Es algo grande decirlo, pero la amo de verdad".

Opinión de Taylor Swift sobre LUX



Las declaraciones de Rosalía ocurren pocos días después de que Taylor Swift elogiara públicamente el álbum LUX durante una conferencia de prensa para votantes de los Globos de Oro el 15 de noviembre. En esa ocasión, la cantante norteamericana destacó la obra de la española como uno de los mejores discos del año y puso su propuesta creativa como ejemplo del valor del talento humano frente al avance de la inteligencia artificial en la música.



Este intercambio de respeto mutuo llega en uno de los momentos profesionales más altos para Rosalía, quien acudió a la ceremonia en Barcelona tras conquistar seis premios Latin Grammy y sumar diez candidaturas a los próximos premios Grammy por LUX, trabajo que también incluye colaboraciones con artistas como Björk e Yves Tumor.

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