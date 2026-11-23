El cantante venezolano Lasso sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva gira mundial para 2027. Bajo el nombre 'El último y nos vamos', el artista prepara un espectáculo que promete convertirse en un recorrido especial por su historia musical, con presentaciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, además de una parada en Venezuela.

Aunque todavía no se han revelado las fechas ni las ciudades que formarán parte del itinerario, la inclusión de su país natal ya despertó grandes expectativas.

Un viaje por toda su trayectoria musical

De acuerdo con el anuncio, 'El último y nos vamos' será un espectáculo concebido como un recorrido íntimo por las distintas etapas de la carrera de Lasso.

La propuesta estará dedicada especialmente a los seguidores que han permanecido junto a él desde sus comienzos, acompañando cada lanzamiento, evolución artística y logro profesional. De esta manera, el cantante busca celebrar no solo sus canciones, sino también la conexión que ha construido con su público a lo largo de los años.

El concepto apunta a reunir en un mismo escenario diferentes momentos de su trayectoria, convirtiendo cada presentación en una oportunidad para revivir las historias que han marcado su discografía.

Venezuela tendrá una parada especial en 2027

Uno de los detalles que más llamó la atención del anuncio fue la confirmación de Venezuela entre los destinos de esta gira internacional.

El regreso del intérprete a los escenarios venezolanos representa una oportunidad para reencontrarse con el público que ha seguido su carrera desde sus primeros pasos y que ha celebrado su crecimiento dentro de la industria musical.

Además del territorio venezolano, el recorrido contempla presentaciones en distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, aunque por ahora no se han precisado los lugares ni los recintos donde se realizarán los conciertos.

¿Cuándo anunciarán las fechas de los conciertos?

Por el momento, los seguidores tendrán que esperar para conocer el calendario oficial de 'El último y nos vamos'.

La organización adelantó que próximamente se compartirán más detalles a través del perfil oficial de Lasso y de las plataformas vinculadas con el anuncio de la gira. Se espera que esta información permita conocer las ciudades, fechas y otros detalles relacionados con la venta de entradas.

Mientras tanto, el cantante ya abrió la conversación entre sus fanáticos con una pregunta: ¿qué canción no puede faltar en el repertorio de este esperado recorrido musical?

Entre sus temas más conocidos destacan Ojos Marrones, Un millón como tú, Te veo y Hasta ese día, canciones que podrían convertirse en algunos de los momentos más coreados de sus presentaciones.

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