Un incendio movilizó a los equipos de emergencia y a las autoridades locales durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026 en la extensa propiedad de aproximadamente 150 acres que Will Smith y Jada Pinkett Smith poseen en Calabasas, California, valorada en unos 42 millones de dólares. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles recibió el aviso alrededor de las 12:04 a. m., hora local, tras un reporte por incendio estructural en el predio, donde las llamas afectaron una estructura secundaria o cobertizo dentro del terreno y no la vivienda principal.

Detalles del incendio



Personal de seguridad del lugar guio a los agentes y a los bomberos hasta el punto exacto del fuego. Imágenes difundidas tras el suceso mostraron columnas de humo y resplandor de llamas mientras distintos vehículos de respuesta ingresaban por el acceso principal de la propiedad. Los bomberos lograron extinguir el fuego por completo, y hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni existe confirmación oficial sobre si Smith o Pinkett Smith permanecían en el inmueble al momento del incidente.

Investigación



Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué originó las llamas en esa estructura dentro del terreno. Este episodio suma un nuevo capítulo a los antecedentes de incidentes relacionados con fuego que rodean la propiedad de Calabasas y la zona: en septiembre de 2021 un fuego en el sótano de la residencia obligó a realizar trabajos de reparación sin que se registraran heridos graves, y en enero de 2025 el avance de los incendios forestales en la región también puso el área bajo alerta y evacuaciones en distintos sectores del condado. Ni Will Smith ni Jada Pinkett Smith emiten hasta ahora un pronunciamiento público sobre lo ocurrido esta madrugada.

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