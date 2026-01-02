En detalles: Will Smith recibe demanda por acoso sexual y despido injustificado

Suscríbete a nuestros canales

La demanda, presentada el 30 de diciembre ante un tribunal del condado de Los Ángeles, identifica como acusados a Will Smith y a su compañía de gestión, Treyball Studios. El documento judicial acusa directamente a Smith de un "comportamiento depredador" y de "preparar y acondicionar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual" durante la "Based on a True Story: 2025 Tour".

De acuerdo con la demanda, Smith contrató a Joseph en noviembre de 2024 para un show en San Diego y luego lo invitó a unirse a su gira completa y a grabar en su próximo álbum. El músico alega que, a medida que su relación profesional se estrechaba, Smith le hizo comentarios como: "Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más".

El incidente en Las Vegas

La situación llegó a un punto crítico en marzo de 2025, durante una parada de la gira en Las Vegas. Joseph relata que su bolso, que contenía la llave de su habitación de hotel, desapareció durante varias horas antes de que la gerencia del tour se lo devolviera. Esa misma noche, al regresar a su suite, descubrió que alguien había entrado sin autorización.

En la habitación, Joseph encontró una serie de objetos inquietantes: toallitas húmedas, una botella de cerveza, un arete, una mochila roja, medicamentos contra el VIH a nombre de otra persona y un parte de alta hospitalaria de un desconocido. El hallazgo más perturbador fue una nota manuscrita que decía: "Brian, vuelvo a más tardar a las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F". El violinista interpretó esto como una amenaza de que una persona desconocida regresaría para tener actos sexuales con él.

El despido y la respuesta legal

Joseph reportó inmediatamente el incidente a la seguridad del hotel, a los representantes de Smith y a la policía. Sin embargo, pocos días después, un miembro del equipo de gestión lo confrontó. Según la demanda, este lo "avergonzó" y le comunicó su despido, sugiriendo que Joseph se había inventado toda la historia. A Joseph le dijeron que la gira "iba en una dirección diferente", aunque luego fue reemplazado por otro violinista.

La demanda alega que, como resultado de estos eventos y su despido, Joseph ha sufrido trastorno de estrés postraumático (TEPT) y pérdidas económicas. Solicita una indemnización por daños a determinar por un jurado.

La defensa de Will Smith y el contexto

Por su parte, la defensa de Will Smith ha rechazado las acusaciones de forma enérgica. Allen B. Grodsky, abogado del actor, declaró a la revista People: "Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad".

Este nuevo caso legal se suma a un período complejo para la carrera de Will Smith, que ha enfrentado controversias públicas desde el incidente en los Premios Oscar de 2022. Brian King Joseph, por otro lado, es un músico conocido por haber sido concursante en el programa America's Got Talent en 2018.

