Britney Spears sorprendió a sus seguidores este fin de semana al publicar un mensaje en su cuenta de Instagram en el que pedía disculpas públicas a su familia por haber revivido antiguos conflictos. "Estoy muy agradecida por tener una familia tan maravillosa. Siento muchísimo haber sacado a relucir asuntos del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón", escribió la artista de 44 años, en una publicación que posteriormente borró. La disculpa llega apenas tres semanas después de que la cantante arremetiera contra su hermana pequeña, Jamie Lynn Spears, y su exmarido, Kevin Federline, padre de sus dos hijos.

"Los echo muchísimo de menos": el mensaje que lo dice todo

En el texto, Spears no solo ofreció disculpas, sino que también hizo un ejercicio de autocrítica. "Mi terquedad es infantil y vergonzosa", reconoció, antes de añadir que, desde un punto de vista psicológico, "puede que haya algo de verdad" en las cosas que dijo sobre el pasado. La cantante explicó que nunca había hablado con sus familiares cara a cara sobre esos asuntos y cerró con un mensaje cargado de nostalgia: "Francamente, es porque los extraño muchísimo. ¡Y lo siento mucho!".

El contexto de una guerra pública

Esta disculpa no surge de la nada. El pasado 1 de noviembre, Spears publicó una imagen de la actriz Dakota Fanning junto a un texto en el que aseguraba que su hermana Jamie Lynn le había impedido cargar en brazos a su sobrina Ivey durante la pandemia, y acusaba a Federline de no dejarla usar el baño cuando iba a recoger a sus hijos. "¡Encontraré una nueva familia!", sentenció entonces. Ahora, el tono es radicalmente distinto. La publicación, que fue eliminada horas después, estuvo acompañada por una imagen de dos gatos tomando el té en Londres, generada por inteligencia artificial.

Un intento de reconciliación antes de Acción de Gracias

Fuentes cercanas a la familia señalan que este gesto podría estar motivado por el deseo de Britney de reunirse con los suyos durante el Día de Acción de Gracias, una fecha en la que la unidad familiar cobra especial relevancia. Aunque la cantante no especificó a qué familiares iba dirigida la disculpa, el mensaje parece incluir a sus padres, Jamie y Lynne, a su hermana Jamie Lynn y a su hermano Bryan, todos ellos estrechamente vinculados a Luisiana.

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