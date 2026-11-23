Corina Smith ha firmado un contrato discográfico con Universal Music Latino (UML). El anuncio, adelantado en exclusiva por Billboard este 23 de noviembre, marca el inicio de una nueva etapa para la artista, quien planea lanzar nueva música bajo este sello durante el primer trimestre de 2027. La noticia llega tras un año en el que Smith ha mantenido un flujo constante de colaboraciones con artistas como Mika Bahía, Dome y Dani Barranco, y después de consolidar una trilogía de álbumes de estudio que la han posicionado como una de las voces más personales de la música urbana latina.

“Le ha dado un hogar a ese universo”

En declaraciones recogidas por Billboard, Smith explicó que la alianza con UML representa la culminación de un proceso de conexión con su público. “A lo largo de mi carrera como artista, mis fans y yo hemos construido nuestro propio universo, y el equipo de UML le ha dado un hogar a ese universo”, afirmó. La artista añadió que el sello ha respetado su visión creativa: “Me han recibido tal y como soy, permitiéndome seguir haciendo de manera auténtica la música que amo, con el respaldo de su equipo de primer nivel. Me emociona muchísimo seguir construyendo nuestro universo juntos”.

La apuesta de la disquera por una voz auténtica

Daniel Luna, gerente general de Universal Music Latino, destacó los motivos que llevaron a la compañía a fichar a Smith. “Corina Smith es un talento excepcional con una identidad artística única, autenticidad y un potencial global innegable”, señaló en un comunicado. Luna subrayó que lo que más atrajo al sello fue “cuánto de sí misma pone en sus canciones”, y se mostró convencido de que la venezolana “tiene todo lo necesario para convertirse en una de las voces líderes de la próxima generación de la música latina”.

Una carrera forjada en la composición y la fusión

Originaria de Caracas (1991), Corina Smith comenzó su carrera escribiendo canciones en su habitación antes de dar el salto a la escena musical. Su estilo, definido por la mezcla de pop, reggaetón y R&B, se ha caracterizado por la exploración de la vulnerabilidad y la independencia creativa. A lo largo de su trayectoria ha lanzado tres álbumes de estudio: Antisocial (2022), triste pero siempre mami (2023) y menos triste más mami (2025), y ha colaborado con figuras como Arcángel, Eladio Carrión y De La Ghetto, entre otros. Con esta firma, Smith se prepara para iniciar un nuevo capítulo en su carrera, ahora de la mano de uno de los sellos más importantes de la industria latina.

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