Una actualización sobre la salud de Roberto Antonio trajo noticias favorables para sus seguidores. El intérprete venezolano abandonó la unidad de cuidados intensivos, luego de varios días hospitalizado por una emergencia cardíaca ocurrida el pasado 18 de noviembre en Maracaibo.

La información fue confirmada por su hijo, Erick Rosales, durante una entrevista concedida al programa 'Sábado en la Noche', transmitido por Globovisión. En sus declaraciones, explicó que el artista permanece estable y ha mostrado una respuesta positiva al tratamiento recibido.

Roberto Antonio respondió favorablemente al cateterismo

Durante la conversación televisiva, Rosales explicó que su padre sufrió tres episodios cardíacos después de su presentación en la Feria de la Chinita 2026. La situación requirió su traslado a un centro asistencial, donde los especialistas realizaron un cateterismo como parte de la atención médica.

De acuerdo con el reporte ofrecido por su hijo, el procedimiento tuvo resultados favorables y permitió que el cantante saliera de cuidados intensivos. Aunque representa un avance en su evolución, todavía necesita permanecer bajo indicaciones médicas.

El cantante deberá cumplir reposo absoluto

Por ahora, Roberto Antonio no puede ofrecer declaraciones ni comunicarse directamente con sus seguidores sobre lo ocurrido. Su hijo explicó que los médicos establecieron un período de reposo absoluto, por lo que deberá concentrarse en su recuperación.

Rosales también aprovechó el espacio televisivo para agradecer los mensajes de apoyo y las muestras de solidaridad que han recibido durante estos días, así como la atención del equipo médico que ha acompañado al intérprete.

Su hijo adelantó que enviará un mensaje cuando pueda

La familia espera que, una vez que su condición se lo permita y cuente con autorización médica, el propio Roberto Antonio pueda dirigirse a quienes han estado pendientes de su salud.

"Seguimos orando por su pronta recuperación y, apenas él pueda, él va a estar con todos ustedes transmitiéndoles un mensaje de tranquilidad", expresó Erick Rosales durante la entrevista.

Mientras tanto, el cantante continúa bajo cuidados médicos y siguiendo las recomendaciones de los especialistas. Su evolución determinará cuándo podrá retomar sus compromisos profesionales y volver a tener contacto directo con el público.

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