Victoria Villarroel atraviesa un momento muy especial en su vida personal y decidió compartir un pequeño vistazo de esta etapa con sus seguidores. La creadora de contenido venezolana publicó un video junto a su pareja en el que mostró su pancita, una imagen que rápidamente captó la atención de quienes siguen sus pasos en las plataformas digitales.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones. Sus admiradores expresaron su alegría y le hicieron llegar numerosos mensajes de cariño, convirtiendo el audiovisual en motivo de celebración. Además, el registro despertó la curiosidad de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse el sexo del bebé.

Por ahora, ese detalle se mantiene en incógnita porque aunque en el video mostraron que hicieron el tradicional pastel de colores con la copa justo en ese momento dejaron el video a blanco y negro.

De su cercanía con Kylie Jenner a una carrera propia

Aunque actualmente cuenta con una identidad consolidada como influencer, Victoria alcanzó notoriedad internacional por su vínculo profesional y personal con Kylie Jenner. Durante varios años trabajó como asistente personal de la empresaria y modelo estadounidense, una experiencia que le permitió conocer de cerca el funcionamiento de una de las familias más mediáticas del entretenimiento.

Con el paso del tiempo, Villarroel tomó su propio camino y comenzó a desarrollar diferentes proyectos relacionados con la creación de contenido, la moda y el estilo de vida. También incursionó en el formato de pódcast, ampliando así su presencia en el mundo digital.

Una venezolana que también conquistó referencias musicales

La popularidad de Victoria incluso trascendió las redes sociales y llegó a la música. Su nombre aparece mencionado en 'Veneka', una canción de Rawayana que incluye una referencia directa a la influencer en uno de sus versos: "Victoria Villarroel, yo por ti monto un rancho en las montañas de Belén".

Esta mención se convirtió en otro elemento que conecta a la creadora de contenido con la cultura popular venezolana y demuestra el alcance que ha conseguido su figura.

Ahora, con esta nueva etapa personal en el centro de la conversación, Victoria vuelve a captar la atención de sus seguidores. Las felicitaciones continúan llegando y, junto a ellas, permanece la expectativa por conocer más detalles de esta nueva aventura familiar.

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