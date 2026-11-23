La familia de Daniela Alvarado y José Manuel Suárez suma a dos figuras del entretenimiento venezolano a la vida de Olivia. Se trata de Patricia Schwarzgruber y Luis Olavarrieta, quienes fueron escogidos como padrinos de la pequeña durante su bautizo.

La confirmación llegó por parte del periodista y presentador, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia y contar cómo se enteró de que tendría esta responsabilidad.

"¡Soy el padrino de Olivia!»", escribió al comenzar una publicación en la que detalló los acontecimientos que rodearon la invitación.

Una llamada inesperada antes del bautizo

Olavarrieta explicó que Daniela se comunicó con él el viernes, justo cuando se disponía a viajar a Sanare. Durante esa conversación, la actriz le informó que el bautizo de Olivia sería el domingo y que había sido elegido para ser el padrino.

La invitación lo obligó a reorganizar sus planes. Después de cumplir con su compromiso en Sanare, emprendió el regreso por carretera durante la madrugada del domingo. Según relató, llegó a las doce del mediodía y se dirigió directamente a la ceremonia.

La amistad con Daniela y José Manuel, detrás de su decisión

Al explicar por qué aceptó el nombramiento, el comunicador hizo referencia a la relación que mantiene con los padres de Olivia. Señaló que siente un profundo cariño por ambos y que han estado presentes en distintos momentos de su vida, tanto en circunstancias favorables como en las difíciles.

También expresó que el vínculo afectivo que tiene con la pareja se ha extendido de manera natural hacia su hija. En su mensaje, describió la llegada de Olivia como una oportunidad para multiplicar ese cariño que ya existía entre ellos.

La publicación incluyó además una reflexión sobre la familia y el amor de sus padres. Olavarrieta destacó que la niña tuvo la fortuna de llegar a un hogar donde fue recibida con el cariño de Daniela y José Manuel.

Olivia celebró su bautizo rodeada de personas cercanas

Con este nombramiento, Patricia Schwarzgruber y Luis Olavarrieta pasan a ocupar un lugar especial en la vida de Olivia. La pequeña es hija de los actores Daniela Alvarado y José Manuel Suárez, quienes hicieron pública su llegada el 1 de enero de 2026, luego de un proceso de adopción.

Al finalizar su publicación, Luis reiteró la alegría que le produce asumir este compromiso y dejó claro el significado que tiene para él formar parte de la vida de la hija de sus amigos.

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