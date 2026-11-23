La cuenta oficial de Miss Universo confirmó lo que los seguidores venezolanos venían gritando en redes sociales: el traje típico de Clara Vegas Goetz está entre los 15 más votados de la edición 75. El anuncio, realizado este lunes 23 de noviembre, coloca a la representante criolla en la lista de honor junto a delegadas de Nicaragua, Honduras, Camboya, Kazajistán, Chile, República Dominicana, Nigeria, Bangladesh, Cuba, Filipinas, Myanmar y Costa Rica. La votación, que sigue abierta a través de la aplicación MU Fan, es una de las últimas oportunidades para que el público apoye a su favorita antes de la gran final del martes 24 de noviembre.

“El triunfo de la inspiranza”: el diseño que lo tiene todo

El atuendo, bautizado como El triunfo de la inspiranza: la Corona y la victoria que nos une, fue una creación conjunta entre la propia Vegas Goetz y el diseñador Carlos Hernández. La pieza no es solo un despliegue de pedrería y glamour; es un relato de dos historias que marcaron a Venezuela este año. Por un lado, rinde homenaje a la histórica victoria de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, con un bate de cristales, botas que simulan las costuras de una pelota y un tocado que evoca el trofeo del torneo. Por el otro, es un mensaje de fortaleza tras los terremotos del 24 de junio, simbolizando la capacidad del país para “batear un jonrón de esperanza”.

La conexión que conquistó al público

Más allá de la pasarela, Clara Vegas ha logrado algo difícil: conectar con la afición de una manera auténtica. Tras desfilar, la modelo reveló en sus redes sociales su fanatismo por los Tiburones de La Guaira, un gesto que desató una ola de cariño entre los seguidores del béisbol venezolano. Esta naturalidad, sumada a su porte y seguridad en la pasarela, la han consolidado como una de las máximas aspirantes a la corona.

A un paso de la historia

Con este reconocimiento, Venezuela no solo suma un nuevo respaldo internacional, sino que mantiene viva la ilusión de conquistar su octava corona universal, un título que no obtiene desde 2013. El país, que ya ha llamado la atención por su belleza y su preparación, ahora tiene en el traje típico un embajador de su cultura y su espíritu. La cita es este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde Clara Vegas buscará convertir el jonrón de la preliminar en el hit que la lleve a la historia.

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