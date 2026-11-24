Osmel Sousa no se guarda nada y, fiel a su estilo, analizó con lupa la competencia preliminar del Miss Universo 2026. El zar de la belleza aseguró sentirse tranquilo porque las candidatas que él había perfilado como finalistas cumplieron con las expectativas. Sin embargo, no dudó en colocar a Venezuela en lo más alto del podio. "Si anoche hubiera sido el concurso, la gran ganadora era Venezuela, porque salió muy bien", sentenció el experto en un análisis compartido en sus redes, refiriéndose a la destacada actuación de Clara Vegas Goetz. Para Sousa, las otras delegadas se mostraron un tanto "flojas" en comparación con el porte y la seguridad de la representante criolla.

La cruzada contra los peluqueros: “Parecían despeinadas”

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el estilismo. Visiblemente molesto, Sousa calificó de "muy bajo nivel" el trabajo de los peluqueros oficiales del evento. "No sé si fueron estos peluqueros que entraron gratis, muchas salieron muy mal peinadas", expresó. El sudamericano lamentó que, en un escenario tan importante, muchas misses lucieran melenas "como despeinadas" o con peinados que no iban acorde a sus rostros. Hizo un llamado a los profesionales puertorriqueños, conocidos por su alta calidad, para que este martes en la final "se luzcan" y demuestren su verdadera talla, evitando los desastres capilares de la noche anterior.

Miss Congo, la gran sorpresa, y los tropiezos de la competencia

Al margen de Venezuela, el ojo clínico de Osmel se posó en la representante del Congo, a quien catalogó como la gran sorpresa de la noche. No solo alabó su espectacular cuerpo al desfilar en traje de baño y de gala, sino también su impresionante currículum: es licenciada en psicología, habla cinco idiomas, posee una maestría en estudios internacionales especializada en migración y cuenta con su propia fundación.

Por otro lado, el zar no perdonó a otras favoritas. De la colombiana criticó su vestuario de gala, señalando que no le gustó "nada vestida de mayorón". De la francesa rescató su buen caminar, mientras que a la chilena le elogió su peinado estilo años 50, aunque le restó impacto en el conjunto. Con su particular franqueza, Osmel deja claro que, a su juicio, el nivel de la corona está peleado entre el ímpetu venezolano y la imponente preparación africana, dejando a la afición a la expectativa de lo que será la gran final este 24 de noviembre.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube