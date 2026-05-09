Fútbol

Venezuela dirá presente en la ceremonia de apertura del Mundial FIFA 2026: confirman participación de Danny Ocean

Por Selene Rivera
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 10:25 pm
Venezuela dirá presente en la ceremonia de apertura del Mundial FIFA 2026: confirman participación de Danny Ocean
Foto: Cortesía

Venezuela también dirá presente en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el exclusivo talento del venezolano Danny Ocean.

A través de sus canales oficiales, la FIFA World Cup difundió quiénes serán los artistas que participarán en las 3 aperturas, Canadá, Estados Unidos y en México.

Foto: FIFA

Danny Ocean representa el tricolor

De acuerdo con la FIFA World Cup, el cantautor venezolano se presentará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Junto a él se presentarán otros reconocidos artistas como:

  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • J Balvin
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Maná
  • Tyla

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