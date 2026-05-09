Venezuela dirá presente en la ceremonia de apertura del Mundial FIFA 2026: confirman participación de Danny Ocean

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Venezuela también dirá presente en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el exclusivo talento del venezolano Danny Ocean.

A través de sus canales oficiales, la FIFA World Cup difundió quiénes serán los artistas que participarán en las 3 aperturas, Canadá, Estados Unidos y en México.

Foto: FIFA

Danny Ocean representa el tricolor

De acuerdo con la FIFA World Cup, el cantautor venezolano se presentará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Junto a él se presentarán otros reconocidos artistas como:

Alejandro Fernández

Belinda

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

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