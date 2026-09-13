¡Viaje en el tiempo! Así luce Fabiola Colmenarez a 23 años de interpretar a la icónica Paula C

La figura de Fabiola Colmenarez permanece intacta en el recuerdo de millones de televidentes que disfrutaron la época dorada de la televisión hispana. A lo largo de su carrera, la artista venezolana construyó una destacada trayectoria que abarca el belleza, la actuación y la conducción en la pantalla chica. Hoy, con una imagen renovada que destaca en sus redes sociales, la recordada intérprete vive una nueva etapa.

Primeros pasos



Su camino artístico comenzó en el emblemático certamen Miss Venezuela, donde representó al estado Lara. Esa plataforma sirvió como trampolín para su salto dramático. Su debut en la televisión ocurrió en la popular producción "Como tú ninguna", donde asumió el rol de Yamilet, una villana caprichosa que complicó la existencia de la protagonista. Ese trabajo inicial reveló su capacidad interpretativa y captó de inmediato el interés de la prensa y los productores.

Interpretaciones



Con el paso de los años, Colmenarez encarnó personajes de gran complejidad en historias de amplio impacto. Destacó en dramas de gran sintonía como "Sol de Tentación", "El País de Mujeres", "Las González" y "Amantes de Luna Llena". Su talento cruzó las fronteras nacionales cuando protagonizó en Perú una reconocida historia junto al actor Diego Bertie. Más adelante, en suelo venezolano, encabezó con éxito el elenco principal de "Los Querendones" al lado de Jorge Reyes.

La inolvidable Paula C



Sin embargo, su papel más emblemático llegó en la telenovela "Cosita Rica", donde dio vida a Paula C. Este personaje combativo, lleno de pasión y fuerza, conectó de manera profunda con la audiencia popular. Además de la actuación, la artista mostró su versatilidad al liderar el popular programa de televisión "Necesito una amiga", un espacio de testimonios que mantuvo altos niveles de audiencia.

Actualidad



En la actualidad, la vida de Fabiola Colmenarez experimentó diferentes cambios. La artista reside en Estados Unidos y no participa en producciones dramáticas, sin embargo produce y publica contenido para sus redes sociales y plataformas digitales como YouTube. Además, comparte su imagen actual, su faceta personal y su día a día. Sus fanáticos celebran su madurez, su elegancia y la huella que dejó en la historia del entretenimiento latinoamericano.

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