El FBI investiga un presunto ataque cibernético contra el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), una base de datos esencial que enlaza a cuerpos policiales federales, estatales, locales y tribales en todo Estados Unidos. Fuentes ligadas a la investigación informaron que funcionarios del organismo conocieron el incidente el jueves y abrieron una pesquisa para determinar el alcance real del ingreso no autorizado. Hasta el momento, el FBI no ofrece una postura pública ni confirma detalles sobre los autores o sobre la posible sustracción o alteración de archivos.

NCIC



El NCIC funciona como el eje operativo para consultar órdenes de arresto, verificar antecedentes penales, ubicar personas desaparecidas, rastrear prófugos y revisar registros de delincuentes sexuales. Una evaluación oficial de privacidad del propio buró señala que el sistema reúne información de identificación personal necesaria para cumplir tareas de justicia penal. Un exfuncionario del FBI que dirigió pesquisas sobre grupos cibercriminales advirtió que el riesgo va más allá del robo de datos: los intrusos podrían comprometer la exactitud de los registros que los agentes consultan durante patrullajes, detenciones y controles cotidianos.

Ataques recientes



Este presunto ataque ocurre apenas dos meses después de otro golpe digital contra los sistemas del FBI. En septiembre, el grupo de extorsión ShinyHunters vulneró una plataforma vinculada al portal de empleo FBIJobs.gov mediante una falla en servidores Oracle PeopleSoft y expuso información sensible de personal y solicitantes. Aquella pesquisa derivó en detenciones en Estados Unidos, Jordania y los Países Bajos, entre ellas las de Saif al Din-Khader y del ejecutivo canadiense de ciberseguridad Ed Dubrovsky. Sin embargo, las fuentes consultadas no vinculan este nuevo episodio en el NCIC con ShinyHunters ni con la intrusión anterior.

Fallas en EEUU



El caso coincide con una serie de fallas y ataques digitales que afectan a entidades y servicios en Estados Unidos. En los últimos días se registraron interrupciones en sistemas del Departamento de Agricultura ligados a pagos para agricultores, una pesquisa en la Legislatura de Virginia Occidental por un posible ataque de ransomware y averías en servicios bancarios, de control aéreo y de seguridad nacional. Tras conocer el incidente en el NCIC, el director del FBI, Kash Patel, apareció en Fox News para destacar las acciones de ciberseguridad del gobierno y pedir a las empresas que refuercen sus defensas digitales.

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