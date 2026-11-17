La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) enfrenta una interrupción operativa en su red interna de comunicaciones altamente clasificadas, una plataforma conocida como NSA Net. Este martes 17 de noviembre de 2026 CNN confirmó que el sistema dejó de funcionar, mientras los especialistas técnicos de la institución evalúan el alcance real del problema en su cuartel general ubicado en Fort Meade, Maryland.

NSA



Esta infraestructura digital constituye el eje central de las operaciones diarias del organismo de inteligencia de señales, pues permite a sus analistas y empleados compartir documentos y datos ultrasecretos a través de canales internos blindados. Ante la imposibilidad de acceder a la red con normalidad, las autoridades de la agencia implementaron un esquema de llegadas escalonadas para el personal que labora en el complejo de Maryland.

¿Por qué se presentan las fallas?



Hasta el momento, descartan evidencias de un ciberataque detrás de este apagón. Cuatro personas con conocimiento directo del caso señalaron al medio especializado Nextgov/FCW que la interrupción guarda posible relación con una serie de actualizaciones de software recientes dentro de la propia red. Pese a las solicitudes de prensa enviadas por distintos medios estadounidenses, la oficina de comunicaciones de la NSA aún no emite declaraciones oficiales sobre el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

Momento de contingencia



La contingencia ocurre en medio de una agenda diplomática de máxima relevancia para la Casa Blanca. El presidente Donald Trump cumple una gira oficial por Asia a bordo del Air Force One, con una escala actual en Filipinas y un desplazamiento previsto para este miércoles hacia China, donde sostendrá conversaciones con el mandatario chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Seguridad en EEUU



Un funcionario estadounidense en activo y otro retirado aseguran a CNN que este fallo interno no compromete la capacidad de la comunidad de inteligencia para transmitir reportes urgentes al jefe de Estado. Ambos portavoces explican que el Gobierno dispone de múltiples sistemas de redundancia y redes alternativas de respaldo que garantizan comunicaciones seguras y directas con el presidente durante sus viajes internacionales.



Este episodio se suma a una preocupante seguidilla de fallos técnicos registrados en Estados Unidos durante la última semana. El pasado jueves, una interrupción masiva en los servicios de Microsoft dejó a usuarios de todo el mundo sin acceso al correo electrónico de Outlook ni a las reuniones de Teams durante varias horas.

Fallas recientes

Un día después, el viernes, un problema técnico localizado en un único enrutador en Arkansas dentro de la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a suspender todos los vuelos comerciales a nivel nacional, lo que provocó miles de retrasos y cancelaciones. A este escenario se sumaron ayer lunes diversos inconvenientes operativos en el sector bancario estadounidense. Aunque las autoridades atribuyen estos eventos a fallas técnicas de rutina y no a ataques informáticos, la sucesión de caídas expone la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas frente a errores de sistema.

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